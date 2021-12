¡Ayudemos a Kevin!: piden apoyo económico para menor que tiene leucemia

Con información de Pamela Advíncula / URPI-LR

Máxima difusión. Una madre de familia suplica por ayuda para su menor hijo de 10 años, quien fue diagnosticado con leucemia aguda linfática. A su corta edad, el pequeño Kevin ha pasado por más de 45 quimioterapias a fin de recuperarse.

Según su progenitora, los tratamientos y exámenes estaban haciendo efecto; sin embargo, hace poco recayó y, producto de esto, ya no puede caminar. Ante la compleja situación, ella ha tenido que dejar de trabajar para poder atenderlo.

No obstante, esto la ha dejado sin ingresos y ahora no puede costear los pasajes que necesita para ir el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde tiene que asistir varios días a la semana.

La mujer y su familia viven en Ventanilla y solo para ir al hospital, que está en Surquillo, gasta 140 soles diarios: 70 de ida y 70 de regreso.

“Yo vengo de Ventanilla y desde allá el taxi me quiere cobrar 70 soles. Solo en pasaje me gasto 140 soles. Ya no sé de dónde sacar dinero. No tengo ni para la leche. No trabajo, por lo que no tengo ingresos. Yo soy padre y madre para él”, explicó la señora Rosa ante La República.

La progenitora también les pidió a las autoridades que la apoyen con los suplementos especiales y leche que necesita el menor para recuperarse.

¿Dónde se puede ayudar?