Cevallos: 10 mil fallecidos en los últimos meses no tenían ninguna vacuna contra la COVID-19

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, dio a conocer que, en los últimos meses, 11 mil personas fallecieron a causa de la COVID-19. Entre ellos, unos 10 mil ciudadanos que no recibieron alguna vacuna contra el coronavirus. El titular del sector remarcó la necesidad de completar la inmunización para reducir la mortalidad provocada por este virus.

Cevallos comentó que, de los 11 mil muertos por COVID-19, 264 tenían las dosis completas de vacuna. De estos, el 80% era mayor de 60 años y presentaba comorbilidades. “Es absolutamente claro que no vacunarse genera una alta probabilidad de pasar a UCI o de fallecer . La diferencia es abismal, por eso seguimos insistiendo en la importancia de vacunarnos, a pesar de los grupos antivacunas”, recalcó el ministro en RPP.

Ministerio de Salud alerta ante fiestas por fin de año

La autoridad sanitaria busca que no se repita un escenario similar al que ocurrió después del fin de año 2020. “Se despegó la segunda ola y 100 mil personas murieron”, recordó Cevallos, con relación al incremento de contagios en épocas festivas.

Carnet de vacunación es necesaro para ingresar a lugares cerrados como centros comerciales. Foto: Gerardo Marín/La República

“ El no vacunado tiene entre tres o cuatro veces más posibilidades de contagiar a los demás, estén o no vacunados los otros. Además, el paciente no vacunado le quita una cama al paciente del hospital que llega por otras enfermedades”, subrayó el titular de Salud.

Nuevas medidas aceleraron la vacunación

En otro momento, el ministro Hernando Cevallos brindó un primer balance tras las nuevas medidas que dispuso el Gobierno para frenar la pandemia. El Ejecutivo destaca que el ritmo de inmunización se incrementó a raíz de exigir el carnet de vacunación en espacios cerrados.

El 72% de la población objetivo ya completó su esquema de protección frente a la COVID-19. El Ministerio de Salud busca llegar al 80% hasta fin de año. “Las medidas han generado un incremento en la cantidad de ciudadanos vacunados. Faltando el recuento de seis regiones, desde el 6 hasta el 12 de diciembre, se ha vacunado a un 1 759 346 de personas. Con primera dosis, 512.510, y con dos dosis, 775.092″, declaró Cevallos en RPP.