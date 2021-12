Cadena de solidaridad para adolescente grave que fue atacada a disparos por su padre

Omar Coca/ Estéfany Luján

Ella presenció el horror de ver morir a su madre y hermanos a manos de su padre, Luis Rossi Llontop (45). Asimismo, fue víctima de su violencia machista, que la dejó hospitalizada tras recibir un impacto de bala. Su tragedia inició el último 3 de diciembre y hoy, a sus cortos 17 años, lucha por su vida en una UCI del hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao.

Luego del crimen de género, la menor solo estuvo en el área de hospitalización, pero desde el miércoles 8 de diciembre se halla en cuidados intensivos y sus familiares ya no tienen cómo enfrentar los fuertes gastos económicos que su delicada salud conlleva. Por ello, organizaron una colecta solidaria a fin de recaudar lo necesario para que puedan salvar a la adolescente.

“Estamos dando todo por nuestra sobrina. Solo nos dan cama y el resto tenemos que cubrirlo nosotros. Queremos que mi sobrina se recupere, estamos moviendo cielo, mar y tierra. Todos los días gastamos en recetas. Nos pidieron 10 inyecciones que costaban 100 soles cada una. Estamos gastando 1000, 700, 800 soles diarios”, contó a La República la angustiada tía de la menor, Evelin Gonzales Jara.

Evelin también denunció que su familia no ha recibido el apoyo necesario del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pues no han dado seguimiento al caso ni al estado de la menor. “Queremos que realmente nos apoyen, a veces no sabemos qué hacer”, dijo la mujer.

Otra de las tías de la adolescente reafirmó esta versión y señaló que, desde la fecha del crimen, los representantes del MIMP solamente se acercaron a ellos en dos ocasiones, pese a la magnitud de este hecho de violencia feminicida.

¿Cómo ayudar?

Las personas que deseen solidarizarse con el caso de esta familia pueden realizar sus donativos por los siguientes canales (el caso y las cuentas han sido verificadas):

-Yape: 960 329 681 (a nombre de Eli Jara)

-Cuenta BCP: 1929800638044 ( a nombre de Lili Jara Oro)

CCI: 002-265-190011088036-76