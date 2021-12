Sujeto agrede a personal de seguridad por exigirle carnet de vacunación

A través de las redes sociales se viralizaron las imágenes de un hombre que agrede verbalmente a un joven trabajador de seguridad de un local comercial cuando este le solicita su carnet de vacunación para que pueda ingresar. Lejos de seguir la indicación, el cliente le lanzó variados improperios al trabajador.

“Brother, puedes hacer tu chamba, ya te di mis datos ya. Te vas a ganar problemas así, estás hasta las H$%$&$@. Brother, métete la lengua al #$%##$”, expresó el hombre que aparentemente estaría en estado de ebriedad.

Asimismo, se escucha al joven trabajador exigir respeto por parte del cliente; sin embargo, esto enfurece más al agresor.

“Grábame, grábame. Métete la lengua al $%$%%&, yo vivo aquí a la vuelta y tú me has visto y sígueme grabando. Y me vas a volver a ver, ¿me estás entendiendo no? Tú di sí, señor”, reiteró.

Es importante precisar que el carnet de vacunación está siendo exigido en todos los establecimientos cerrados al momento de su ingreso como medida para evitar el contagio de la COVID-19 y fomentar la inmunización de la ciudadanía.

¿Cómo descargar el carnet de vacunación?

Para descargar el aplicativo que te permitirá obtener el código QR de tu carnet de vacunación, debes seguir los siguientes pasos: