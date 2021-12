Centro de Lima: sujetos se enfrentan con arma blanca en bus de transporte público

En el Centro de Lima, dos sujetos se enfrascaron en una fuerte pelea cuando se encontraban dentro de un bus de transporte público, que recorría el cruce de las avenidas Abancay y Miguel Grau, cuando sucedieron los hechos.

El motivo de la peligrosa riña se desconoce, no obstante, testigos de la escena expresaron su temor al notar que los ciudadanos portaban armas blancas y podrían herirse mutuamente .

Al percatarse de la situación, el chofer del vehículo tuvo que suspender el servicio para pedir apoyo a la Policía Nacional del Perú. Las imágenes captadas por transeúnte, muestran el momento en que el resto de pasajeros desciende rápidamente de la unidad.

“Nosotros hemos salido asustados, llamamos a la Policía, pero no nos hacían caso. El chofer mismo tuvo que ir a buscarlos porque no paraban de pelear, no se soltaban los dos”, relató una de las mujeres que presenciaron el hecho.

“Al policía también lo quisieron agredir, pero igual los detuvieron”, continuó la testigo.

De acuerdo con los transportistas, no es común que sucedan este tipo de grescas en los vehículos, sin embargo aseguraron estar preparados para la situación. “Dentro del salón, si es que se pelean los pasajeros, lo que haría es abrir las dos puertas para que el resto salga hasta que pase la tormenta, luego llamar a la Policía para que se lleven a esas personas que están causando desorden”, afirmó un conductor de Evifasa para Panamericana.