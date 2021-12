Carnet de vacunación obligatorio: ¿por qué la norma vulnera los derechos de las personas trans?

La comunidad trans es uno de los grupos menos protegidos en el Perú y esta vulnerabilidad se pronunció en gran medida con la llegada de la pandemia. Durante la crisis sanitaria que aún se vive a nivel mundial, miles de personas trans continúan atravesando una serie de adversidades, como crisis sanitaria, crisis alimentaria, incremento de violencia y crímenes de odio.

En este contexto y en medio de los esfuerzos del Gobierno por hacerle frente al coronavirus, el Ministerio de Salud dispuso la medida de presentar el carnet de vacunación para poder ingresar a centros comerciales, cines teatros, bibliotecas, gimnasios, centros de trabajo y otros espacios cerrados. La restricción ha demostrado una repercusión positiva en las cifras de población vacunada; sin embargo, aún quedan importantes aristas por mejorar.

Una de ellas es el respeto por el derecho a la identidad de las personas trans, ya que en el ejercicio de la norma del Minsa, estos ciudadanos y ciudadanas se ven forzados a mostrar un carnet de vacunación que lleva inscrito un nombre con el que no se identifican , generando situaciones que vulneran su dignidad e integridad.

Ante ello, el colectivo trans Féminas expresó su preocupación e hizo un llamado a las autoridades. “Es pertinente recordar que el derecho a la identidad de las personas trans debe ser garantizado y protegido. Sin embargo, en el Perú seguimos lidiando con las apelaciones de Reniec a los procesos judiciales de cambio de nombre y sexo, y la ausencia de una ley de identidad de género”, se lee en el pronunciamiento.

En conversaciones con La República, Leyla Huerta, directora de Féminas, recalcó que son innumerables los momentos incómodos por los que las personas trans atraviesan al tener que explicar por qué su apariencia no coincide con el nombre que figura en su carnet de vacunación físico o virtual. “Son una serie de incomodidades por las que atravesamos al tener que dar explicaciones a la persona encargada de verificar en los centros comerciales y otros establecimientos, que la gente esté vacunada, muchos de ellos no tienen la capacitación adecuada para atender estas situaciones”, aseguró.

Además, la también ingeniera criticó el avatar que la aplicación del Minsa presenta al ingresar el nombre del usuario, que corresponde al nombre legal y no social, del ciudadano. “Ponen en sus normas enfoque de género e interculturalidad, pero en sus actos hay transfobia pura en el Minsa”, señaló.

¿Qué es el nombre social?

Es el nombre con el que la persona se siente identificada en base a su género y que difiere de su nombre legal que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) o certificado de nacimiento.

Por su parte, el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, coincidió con la activista en que las autoridades sanitarias no tomaron en cuenta a las personas trans al evaluar las restricciones. “Eso es un defecto común en el Estado, no darse cuenta de la situación de los grupos que requieren especial protección. Frente a esta situación, lo que exigimos es que, en primer lugar, la norma pueda señalar que los nombres que figuran en el DNI y en el carnet de vacunación, que difieren de la autopercepción, no sea un problema a la hora de ingresar a los locales donde ellos desean entrar”, precisó para este medio.

En este escenario, Castillo Torres recalcó que en ningún momento se pueden hacer comentarios o expresiones sobre la apariencia física de las personas, en la entrada, estadía o salida del centro comercial o en cualquier otro espacio donde se solicite la obligatoriedad del carnet de vacunación. “Todos los operadores públicos deben tener mucho cuidado, deben capacitar a su personal para que en ningún sentido puedan expresar algún comentario, alguna expresión que sea discriminadora hacia las personas trans”, aseveró.