Surco: intervienen a mujer que quiso llevarse a joven con síndrome de Down

Agentes del Serenazgo del distrito de Surco intervinieron a una mujer que quiso llevarse a un joven de 19 años con síndrome de Down. Ella intentó quitárselo a la trabajadora doméstica que estaba paseando junto a él en el parque César Vallejo.

Asimismo, las autoridades señalaron que la detenida dijo que quería llevárselo porque ella “es Dios”. Finalmente fue puesta a disposición de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tatiana María Reyes Tasaico fue vista por una serena cuando forcejeaba con la nana del muchacho. La mujer optó por huir por la avenida De Los Precursores para salir por el jirón Morro Solar. Ahí fue alcanzada por otro agente edil a bordo de su patrullero. Posteriormente, cuando fue increpada por el personal municipal, afirmó que deseaba ayudar al chico porque sufría maltrato.

“Yo lo sé todo. Como lo vi especial, parece que mucho lo maltratan. Yo soy Dios, a mí no me puedes difamar. Me ha difamado (...)”, dijo la intervenida.

Además, hasta el lugar llegó la señora Maritza Noya, madre del agraviado, y efectivos de la comisaría de Chacarilla del Estanque.

“Hice la coordinación con la base central para que venga el apoyo policial. Lo que indican es que han forcejeado con palabras soeces. Al percatarse de nuestra serena, la mujer se va por la avenida De Los Precursores. Al parecer, tiene alteraciones mentales”, expresó Fernando Cacsire, supervisor del sector 6 del Serenazgo de Surco.

Reyes Tasaico afirmó que trabajaba por el lugar, pero no dijo su oficio. Ella fue puesta a disposición de la comisaría de Chacarilla del Estanque. “Quiero saber qué tipo de persona es ¿no? No vaya a ser un peligro”, expresó la progenitora del joven, quien también acudió a la dependencia policial a poner la denuncia.