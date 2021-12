Ramón García: después de la pandemia es un lujo estar vivo

El actor Ramón García refiere que la pandemia ha cambiado la vida de varios y también ha trastocado paradigmas previos. “Ya no somos como antes” señala.

A sus 72 años, con una vasta carrera artística y con muchos personajes entrañables interpretados, reflexiona sobre la emergencia sanitaria y las enseñanzas que ha dejado.

García está en Arequipa, para presentar una serie de funciones teatrales hasta mañana domingo.

El actor refiere que la pandemia obligó a cambios en su labor de enseñanza teatral. Por ejemplo, por un tiempo se perdió el contacto físico y fue reemplazado por la virtualidad. Eso le permitió captar alumnos de diferentes partes del mundo.

Opina que debe haber un cambio en la visión de la vida y el sentido que esta tiene.

“Antes tener una camioneta 4x4, una casa con piscina era un lujo. Ahora un lujo es estar vivo . Ahora te das cuenta que lo que realmente vale no es la cosa material. Mira cuántos millonarios están muertos”, señala.

En ese sentido aconsejó a los jóvenes a buscar objetivos y proyectos y no desaprovechar el tiempo. “A los jóvenes, hay algo que no pueden comprar y se llama tiempo. No pierdan el tiempo porque no regresa. Busquen lo que les guste. Denle sentido a la vida y usen bien su tiempo”, expresó.

García reveló que hace poco se colocó la tercera dosis de vacuna contra la Covid-19. Pidió a las personas que todavía no se inmunizaron, que lo hagan para proteger a sus seres queridos. “No solo piensen en ustedes. Piensen en sus familias”.

Funciones en Arequipa

García y otros actores presentan hasta este domingo la obra “Del amor y otras cuestiones” , que reúne cuatro micro obras de los autores Farhad Lak y Augusto Salazar Bondy. La puesta en escena es auspiciada por el Centro de Artes de la Universidad Católica San Pablo.

Las funciones son a las 7 p.m. en el teatro Arequepay (Portal de la Municipalidad).