PNP sobre el wifi gratuito en centros comerciales: “Es una puerta abierta para los ciberdelincuentes”

A pocas semanas de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha recibido más de 15.000 denuncias por fraude informático, las cuales se ven con mayor incremento en el mes de diciembre.

Cientos de personas han sufrido la clonación de sus tarjetas, así como la realización de compras fraudulentas por internet, transferencias de fondos no autorizados, retiros no autorizados o transferencias no autorizadas.

David Molina, vocero de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la PNP, recomendó a la población verificar la página donde están realizando sus compras y también evitar ingresar a los wifi de los centros comerciales, puesto que, se presenta como una puerta abierta para que ciberdelincuentes accedan a sus datos personales.

“Les recomendaría que no lo usen (el wifi de los centros comerciales), porque cuando usted permite que su celular o dispositivo electrónico pueda acceder a este internet de uso libre, automáticamente es una puerta abierta para que la persona que tenga el dominio acceda a su dispositivo y pueda hacer una búsqueda de sus datos personales”, dijo Molina a TV Perú.

“Es como invitar a un ciberdelincuente a que pase a tu casa, es muy peligroso. Yo recomendaría que no lo hagan”, agregó el especialista.

El fraude informático es una modalidad de robo que usan los ciberdelincuentes para obtener las huellas digitales de cientos de ciudadanos en el país, con la finalidad de suplantar su identidad.