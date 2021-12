Piura: más 7.000 estudiantes desertaron el año escolar

Estudiantes de diversos niveles educativos de la región Piura abandonaron el año escolar 2021, en medio de la pandemia por la COVID-19, informó la Dirección Regional de Educción (Drep).

El titular de la Drep, Elvis Bonifaz López, informó a medios locales que, hasta octubre de 2021, 7.051 estudiantes de los diversos niveles abandonaron los estudios, debido a las dificultades de acceso a la internet y equipos celulares.

El funcionario indicó que una las principales razones de la disertación escolar en la falta de tablets prometidas por el Gobierno central, las cuales no se llegó a culminar su repartición en las zonas más alejadas de la región, como Huancabamba y Ayabaca.

“El Estado no les da la oportunidad para continuar desarrollando su educación, no ha ejecutado estrategia alguna para cerrar la brecha de deserción, incluso la brecha de conectividad. Las 77.052 tablets distribuidas no llegaron, en su mayoría, a los escolares de las zonas rurales de Pacaipampa y Huarmaca, ni a ellos ni a sus profesores”, explicó.

Elvis Bonifaz indicó que aún existe temor por parte de los padres de familia, por el regreso a las clases presenciales de sus hijos, debido a la falta de infraestructura segura, que cumpla con los protocolos de bioseguridad, frente a la pandemia del coronavirus.

Cabe señalar que, en Piura, al menos 125 colegios han regresado a la presencialidad, pero la mayoría son instituciones particulares.