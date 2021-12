Dina Boluarte a favor de que amplíen plazo para universidades con licencia denegada

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció este domingo sobre el predictamen de ley aprobado en la Comisión de Educación del Congreso, que plantea brindar un salvataje a las universidades que no fueron licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Al ser consultada sobre el hecho de que esta segunda oportunidad a universidades como Telesup o Alas Peruanas podría afectar la institucionalidad de la Sunedu y en consecuencia la reforma universitaria, Boluarte respondió que no había leído bien el referido proyecto.

“No he leído exactamente el proyecto de ley que se ha presentado, es proyecto de ley todavía no esta nada definido; sin embargo, miro para adelante un poquito más allá del proyecto de ley. Los alumnos que han quedado varados en estas universidades son miles de alumnos, algunos migraron a otras universidades, otros no, porque no tenían condiciones económicas. Yo espero que (el proyecto) sea pensando en ellos, los que se han quedado varados ”, expresó.

PUEDES VER: Con argumentos falsos aprobaron golpe a la Sunedu

Sobre el respaldo del partido oficialista Perú Libre al referido proyecto de ley, señaló que habría que preguntarle a los parlamentarios de PL. “Yo no podría responder por terceras personas”, respondió.

La alta funcionaria también se dirigió a los autoridades de las instituciones con licencia denegada. Les pidió que “aprovechen esta oportunidad” para que “de una vez por todas” sus universidades puedan tener el nivel académico requerido.

Vale precisar que, el dictamen en cuestión propone otorgar 730 días (dos años) para que las 51 universidades que no lograron obtener el licenciamiento institucional subsanen las deficiencias que no resolvieron pese a los plazos otorgados y así puedan recibir alumnos nuevamente

Esta comisión también aprobó por mayoría un dictamen que plantea cambiar la forma en que se nombra el directorio de la Sunedu y volver a un sistema similar al de la extinta y cuestionada Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

El presidente Pedro Castillo y el ministro de Educación, Carlos Gallardo, no se han pronunciado sobre lo ocurrido en el Congreso.

Además, en la Comisión de Educación hay ocho miembros titulares y cuatro accesitarios que han pasado por casas de estudio no licenciadas, entre ellos el presidente del grupo, el congresista por Renovación Popular Esdras Medina, quien estudió una maestría en la Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Puno.

Lista de universidades con licencia denegada

Para revisar cada una de las 51 universidades con licencia denegada por la Sunedu, puedes revisar este LINK. Todas estas tenían un plazo de dos años a partir de la publicación de la resolución de la denegatoria institucional.