Coronavirus en Perú: niegan documento de exención para los no vacunados

El Ministerio de Salud (Minsa) negó la existencia de un certificado de exención de vacunación que algunas personas circulan en las redes y que supone un “permiso” para ingresar a espacios cerrados sin estar inmunizado contra la COVID-19.

Así lo precisó el viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell, quien subrayó que no hay ninguna persona o funcionario autorizado para emitir este supuesto certificado, por lo cual el sector procederá a realizar la denuncia.

“No hay carné de exención. Aquellos que están dando carnés diciendo que es su derecho no estar vacunado, eso es completamente ilegal, no hay ninguna persona autorizada, ningún funcionario autorizado, y si alguien lo está haciendo, está usurpando funciones y vamos a denunciarlo porque eso es totalmente contradictorio al fin que tenemos de proteger a la población”, manifestó.

A su turno, Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, refirió que el requisito del carné para ingresar a estos lugares fue acatado por la gran mayoría de asistentes y que ha sido bastante fluido. “Si la gente no quiere vacunarse, que no lo haga; pero que no vaya a contagiar a otros”.

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, reiteró que la presentación del carné de doble vacunación para ingresar a lugares cerrados no es una medida inconstitucional y recordó que el 80% de personas hospitalizadas y en UCI no se vacunaron.

“Las medidas dictadas por el Gobierno no son para molestar a nadie, no son para incomodar a las personas, sino son para cuidarnos y protegernos colectivamente entre todos”, agregó.

Y a pocos días de celebrarse las fiestas de fin de año Cevallos pidió mantener las medidas de seguridad. “No queremos estar después del 15 (de enero) con hospitales repletos, que se nos mueran los familiares”.

También destacó que ya se llegó al 70% de la población con las dos dosis y se quiere alcanzar el 80% a fines de mes.

Hay la posibilidad de llegar al menos al 75% u 80% de la población con las dos dosis a fines del 2021, según el analista de datos Juan Carbajal, quien refirió que esto dependerá de la respuesta e interés de la población para completar su segunda dosis.

La mitad del país (12 regiones) ya se encuentra por encima del 70% con las dos dosis, entre ellos Lima, Ica, Callao, Apurímac, Junín, Piura, Tacna, La Libertad, Arequipa, Tumbes, Áncash, Moquegua.

Y los departamentos que tienen menos del 50% son Madre de Dios, Loreto y Puno.

Trabajadores de seguridad y autoridades supervisan carnet de vacunación el ingreso de locales comerciales. Foto: Carlos Felix / La Republica

Bienestar común

En otro momento, el viceministro Gustavo Rosell respondió a la bancada de Renovación Popular que se opone a la exigencia de la cartilla de vacunación.

“Nadie está obligando a una vacunación, es una decisión libre; pero sí estamos tomando medidas que nos corresponden, tenemos la responsabilidad de proteger la salud comunitaria. La salud y el bienestar común están por encima de las libertades individuales”.

Con respecto a la cartilla de vacunación, la Policía advirtió que si una persona no cumple una disposición, es pasible de ser detenida. “Las infracciones ya están dadas. Si una persona se muestra renuente a cumplir una disposición en el marco de la emergencia sanitaria, es pasible de ser detenida y también investigada por un tema penal”, señaló el general Jorge Angulo, jefe de la Dirección Policial Lima, quien agregó que las personas que no cumplen pueden ser multadas.

“Hay un tema administrativo, que es independiente, que es la imposición de la papeleta por no cumplir las disposiciones sanitarias”, agregó.

En los centros de vacunación se continuó atendiendo a quienes les faltaban la segunda dosis, incluso la primera.

Sanciones para los que presentan carné adulterado

El Minsa advirtió que si se detecta a una persona con un carné de vacunación falsificado, no podrá volver a ingresar al espacio cerrado que deseaba, además recibirá sanciones adicionales por la municipalidad de la jurisdicción.

El director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Alexis Holguín, precisó que los falsificadores del carné de vacunación pueden tener sanciones que podrían llegar hasta pena de cárcel por falsificación de documentos oficiales.

¿Cómo comprobar que el carné no es adulterado o de otra persona? Holguín recordó que el carné de vacunación digital tiene la opción de un código QR para validar el documento.

