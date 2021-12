Carabayllo: critican a pastor evangélico por pedir a sus seguidores no vacunarse contra la COVID-19

Muchos pastores de iglesias evangélicas en el Perú han rechazado la vacuna contra el coronavirus. Sus mensajes, que atentan contra la salud pública, han logrado que miles de personas no se acerquen a los centros de vacunación para recibir su primera dosis, incluso, algunos de ellos, que se contagiaron y fueron hospitalizados o ingresados a UCI, detallaron que no se inoculaban por disposiciones religiosas.

A pocos días de la medida obligatoria por el Gobierno de Pedro Castillo de portar el carnet de vacunación (físico o virtual) con dos dosis para ingresar a los lugares cerrados y públicos, un religioso de la iglesia evangélica El buen pastor, ubicada en el distrito de Carabayllo, ha sido criticado en redes sociales luego de pedir a sus seguidores que no se vacunen contra la COVID-19.

En el video, que fue compartido por Jaime Serra en Twitter, el pastor señala que las disposiciones del Ministerio de Salud (Minsa) “son pura mentira”. “A este pastor, Diosito lo llama a su celular para decirle “no se vacunen”. ¿Y qué tal si le cae la Policía y verifica si sus feligreses portan su carnet de vacunación para entrar a escucharlo?”, denunció Serra.

Ciudadanos critican a pastor que pide a sus seguidores que se vacunen contra la COVID-19. Foto: captura de Twitter

Según indicó el pastor, Dios le habló: “Dile a mi pueblo que no se vacune”. “Si te están pidiendo tu carnet de vacunación o que tienes que vacunarte para que no seas contagiado o para prevenirte de las enfermedades, todo eso es pura mentira y falso”, inició su relato.

“En un evento que tenía en Barranca, mientras iba manejando, el Espíritu Santo me dio la palabra y me dijo: ‘Dile a mi pueblo, dile a mi Iglesia, no se vacunen’. Sé cuando Dios y el Espíritu Santo me hablan, cuando viene de mis emociones y cuando viene del diablo, porque los hijos del señor sabemos y conocemos la voz de él”, siguió.

“Muchas veces me ha hablado por mi nombre y me dice ‘John, sal’ (...) Esta vez, mientras iba conduciendo, me dijo eso. ‘Por favor, dile a mi pueblo, a mi iglesia, que no se vacune’. Su pueblo es su creación, su gente, y otro, la Iglesia, que somos nosotros. No solo era el mensaje para el pueblo donde iba, sino era para todos que nos siguen por estos medios. Por favor no se vacunen”, concluyó.