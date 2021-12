Piura: piden declarar en emergencia sector I de El Faique por deslizamientos

Los agricultores y ganaderos del sector I del distrito de San Miguel del Faique, en Huancabamba (Piura), enfrentan una crisis hídrica que repercute en su capacidad de sembrar y cosechar cultivos, así como para alimentar a sus animales, actividades que son sus principales fuentes de trabajo.

El vocero de la población afectada, William Tocto, manifestó que los daños se generan, debido a que los depósitos de material excedente (DME) de la obra en ejecución, la vía Canchaque – Huancabamba, se encuentran repletos de materiales y, producto de las lluvias, se generan deslizamientos que contaminan la quebrada Pusmalca, fuente de agua para toda la población del sector, además de colmatar más de 1.000 hectáreas.

Como se sabe, durante el mes de marzo del año 2021, se produjo un deslizamiento en el DME del sector Cruz Blanca, propiedad de la empresa Málaga, que culminó en un aluvión, el cual arrasó con varias viviendas, hectáreas de cultivo, ganado vacuno, bocatomas y puentes . No obstante, aún no se realizan las medidas preventivas en los depósitos para evitar que se replique una situación parecida, indicó el representante de Defensa Civil del distrito. “Aún no se han hecho cunetas, se filtra los excedentes”, explicó.

En esa línea, Remigio Castillo, presidente de la Junta de Usuarios de Loma Larga, detalló que son 344 los agricultores que cuentan con dificultades para sembrar sus cultivos debido a la colmatación presente en más de mil hectáreas, así como el agua contaminada. “Pierden entre tres y cuatro mil soles por hectárea cada temporada de cosecha”, puntualizó. Por ello, durante los últimos meses la producción en la zona disminuyó, tanto en el caso de los cultivos transitorios como de los permanentes.

“La producción de cacao se ha visto afectada, así como la del arroz. Tenemos una colmatación en las hectáreas de entre 30 y 40 centímetros”, adicionó.

Por otro lado, la población del sector 1 de San Miguel del Faique también enfrenta limitaciones para acceder al agua, ya que esta vienen contaminada con lodo. Debido a ello, deben movilizarse a otros sectores, lo que implica un gasto que impacta en la ya precaria situación económica de los ciudadanos.

Hasta el cierre de esta nota, intentamos contactarnos con representantes de la empresa Málaga, pero no obtuvimos respuesta.

Piden declaratoria de emergencia

El periodo de intensas lluvias ya comenzó en Huancabamba. Desde diciembre hasta el mes de marzo este fenómeno es una constante en la zona. Por ello, la población teme que un desastre como el que se generó a inicios de año se vuelva a producir en la zona.

Ante esa perspectiva, la ciudadanía solicita al Ejecutivo, con el que ya han mantenido reuniones previas, declarar en emergencia el sector para que así puedan emprender medidas inmediatas .

Asimismo, William Tocto añadió que es necesaria la presencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ya que los principales afectados son los agricultores de la zona.