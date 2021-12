Lambayeque: denuncian atentado en huaca Laguna del Zarco del distrito de Motupe

El director del museo Bruning de Lambayeque, Carlos Wester La Torre, denunció que personas ligadas a la Directiva de la Comunidad Campesina San Julián de Motupe atentaron en los últimos días la huaca Laguna del Zarco, ubicada en el noroeste del distrito de Motupe (región Lambayeque).

En conversación con La República, el arqueólogo indicó que inescrupulosos usaron maquinaria pesada para nivelar el terreno sin mediar que en esta zona existen valiosos vestigios del asentamiento de antiguas civilizaciones que habitaron el Valle Lambayeque hace cientos de años.

“Florentino Cruz Mío, que es el fiscal de la comunidad campesina, ha llevado maquinaria para nivelar terreno y apropiarse de él. La noche del jueves (9 de diciembre) fuimos alertados por las rondas y el teniente gobernador, quienes trataron de detenerlo, pero el acto se ha consumado. Cuando hemos llegado ayer (viernes) se aprecia la destrucción de los adobes y los restos arqueológicos”, declaró.

“Lo más preocupante es que, justamente, nos hemos reunido con los directivos de la Comunidad Campesina de Motupe para evitar que esto suceda, a propósito de los daños generados en Apurlec (complejo arqueológico también ubicado en Motupe). Entonces, esto es alevoso, desafiante a la autoridad de parte de este señor”, añadió.

Wester La Torre realizó una visita al terreno el último viernes. Foto: difusión.

El arqueólogo informó que en el transcurso de la próxima semana presentarán una denuncia formal ante la Policía y Ministerio Público en contra de Cruz Mío, por los daños en esta huaca. Asimismo, precisó que gestionarán ante el Ministerio de Cultura la protección provisional de este espacio para evitar nuevas afectaciones que pongan en riesgo el patrimonio cultural.

Responde

Al respecto, este medio logró comunicarse con Cruz Mío, quien aceptó que fue él quien contrató la maquinaria, pero –aseguró– que esta zona no es arqueológica como argumenta Wester La Torre. Afirmó que este terreno se le fue adjudicado por la comunidad en 2015, debido a que no tiene vivienda. Anunció que no dará marcha atrás en la construcción de su casa.