Cevallos: “El 80% de hospitalizados y en UCI son personas no vacunadas con ambas dosis”

Hernando Cevallos, ministro de Salud, reiteró que la vacuna contra el coronavirus salva vidas y evita que exista un mayor número cuadros graves por COVID-19. En esa línea, recordó las actuales cifras de ciudadanos hospitalizados y comparó las estadísticas entre personas vacunadas y no vacunadas.

“Nosotros respetamos el derecho de las personas al no vacunarse. Más allá de las 63.000 personas que tenemos hospitalizados, hay 60.000 que no están vacunadas y solo 3.000 inmunizadas. Es decir, el 80% de personas que tenemos hospitalizadas y en cuidados intensivos son personas no vacunadas con ambas dosis”, acotó a los medios de comunicación.

El titular del sector resaltó que este es un ejemplo de la eficacia de la dosis. “Es clarísimo en todo el mundo que la vacuna te protege y si no estás vacunado, vas a ocupar más camas UCI o incluso, quitar una cama a una persona que no tiene COVID-19 y también la necesita”, dijo.

Por otro lado, expresó que es importante la protección de todos los ciudadanos. “No hay derecho de poner la vida de un compañero en peligro”, agregó. Del mismo modo, el funcionario se mostró con cierta preocupación por estas fechas navideñas, debido a que a fines de 2020 se presentó un alza en los contagios.

“No queremos que para quincena de enero se saturen los hospitales y que tengamos miles de muertes tal como sucedió (en 2020)”, precisó. Ante la situación, el Minsa adelantó ciertas medidas como el carnet de vacunación en lugares cerrados, el trabajo presencial con trabajadores con las dos dosis y que los conductores/cobradores tengan su inmunización.