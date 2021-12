Uso del carnet de vacunación: colas y desinformación en el primer día

La exigencia del carné de vacunación para ingresar a espacios cerrados y para trabajadores que realicen labores presenciales en empresas con más de diez personas, entre otros, inició con confusión en algunos ciudadanos que desconocían la nueva norma. Y también con largas colas en distintos vacunatorios.

La medida se hizo oficial por medio del decreto supremo n.° 179-2021-PCM a las 11 p. m. del jueves. En ella se especifica que los mayores de 18 años que deseen ingresar a los locales donde se desarrollen actividades económicas y de cultura deben presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su esquema de vacunación contra la COVID-19.

El titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, señaló por la mañana que lo que “interesa fundamentalmente es que a partir del 15, por lo menos, estas medidas estén entrando ya en acatamiento de manera masiva”. Para ello, agregó, se conversa con las autoridades locales y se continuará haciendo conocer las normas.

Sí es constitucional

Ahora bien, pese a que las cifras señalan que la gran mayoría de pacientes en UCI no está vacunada, durante el día hubo ciudadanos que se resistieron a cumplir con la medida indicando que iba en contra de su libertad. Incluso se conoció de negocios que señalaron que en su local no habría “discriminación”, aunque la mayoría de establecimientos anunciaron que se tendría que mostrar el carné para ingresar.

Sobre esto, el extitular del Minsa Óscar Ugarte manifestó que la nueva exigencia “es perfectamente legal porque la Constitución, si bien reconoce los derechos individuales, también reconoce que estos se limitan cuando pueden afectar los derechos colectivos”.

Vale recordar que la obligatoriedad de mostrar el carné de vacunación se aplica en varios países, sobre todo en Europa.

Pese a ello, la bancada de Renovación Popular se mostró en contra de la norma sin importar que a la fecha el virus ha cobrado la vida de más de 201 mil peruanos y se ve un alza en la ocupación de camas UCI.

A última hora. Fue un día de gran demanda de vacunas. Foto: difusión

En la Comisión COVID-19, el congresista por este partido, Alejandro Muñante, dijo que una medida más eficaz sería la presentación de una prueba molecular no mayor de 72 horas. A esto, el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, le respondió que la propuesta no era práctica y que el carné es importante para promover la inmunización y lograr que se reduzca la brecha entre primeras y segundas dosis. Precisamente, el impacto de la medida se vio reflejado en distintos vacunatorios de inmediato.

Largas colas

La nueva norma generó que se formen largas colas en distintos puntos de vacunación. En Gamarra, los puestos de inmunización instalados para trabajadores, así como para clientes en general, estuvieron llenos.

Lo mismo ocurrió en Mesa Redonda, a donde la población llegó para completar su protección. También en el Campo de Marte se observaron largas colas. Algunas personas aún mostraban desconfianza e incluso hubo quienes recién acudían para recibir su primera dosis.

Ugarte detalló que del 30% de la población objetivo que falta vacunar, solo un 8% es antivacuna. ‘’Eso quiere decir que hay un 22% que no ha sido vacunada por otras razones, no porque no quiera, sino porque sus horarios de trabajo no se lo permiten o porque viven en zonas distantes y es difícil que lleguen al vacunatorio’'. Por tal motivo, añadió, se debe brindar facilidades a la población, como instalar puntos de inmunización cerca a los centros comerciales, entre otros negocios, ‘’donde las restricciones van a ser más notorias’'.

Otras medidas

En el mismo DS se informó que todas las provincias del país, a excepción de las diez que ya se encontraban en el nivel de alerta alto, se mantienen en alerta moderada hasta el 2 de enero.

Además, se oficializó el toque de queda de 1 a 4 a. m. para el 25 de diciembre y 1 de enero en las zonas con alerta moderada. Para las que están e nivel de alerta alto será desde las 11 p. m. hasta las 4 a. m. También se ha prohibido todo tipo de reunión y evento social para esas fechas.

Datos

Aclaran. Minsa dijo que se podrá ingresar a establecimientos de salud y farmacias sin tener que presentar su carné.

Cambio. Los que se infectaron tras su primera dosis solo deberán esperar 15 días para completar su protección.