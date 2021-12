Cajamarca: Contraloría detectó irregularidades en obras y evitó perjuicio de casi S/ 40 millones

La aplicación del control concurrente advirtió 705 hechos adversos en obras, bienes y servicios valuados en S/ 1 288 850 998. La Contraloría General de la República indicó que, del total de observaciones, 249 pudieron generar un potencial perjuicio económico de S/ 39 767 254 en la región Cajamarca.

De esta manera, resaltó los beneficios y resultados de este mecanismo de control en la lucha contra la corrupción, ya que evitó la afectación de los intereses de las instituciones públicas.

Durante el 2021, la Gerencia Regional de Control Cajamarca y Órganos de Control Institucional (OCI) intervinieron en el marco del plan piloto de control concurrente, que consideró el seguimiento a los procesos y las contrataciones más importantes en ejecución de obras y adquisición de bienes y servicios.

Observaciones

La entidad identificó situaciones adversas referidas a los adicionales de obras y ampliaciones de plazos no sustentados, pagos por partidas no ejecutadas y no justificadas, servicios no prestados e inaplicación de penalidades.

En esa línea, precisó que 141 informes de control se comunicaron a 50 instituciones. Entre las obras emblemáticas, está el mejoramiento de los servicios académicos administrativos en la Universidad Nacional de Jaén, cuya inversión es de S/ 59 228 000

También se supervisó la continuación y culminación del proyecto de irrigación AMOJAO que desarrolla el Proyecto Especial Jaén-Bagua-San Ignacio, el cual beneficiará a 2410 familias. La obra tiene una inversión de S/ 150 442 703.

Obras en salud

Asimismo, se verificó la construcción del Hospital II-1, en la provincia de San Ignacio, que esta valorizada en S/ 103 009 724 y beneficiaría a más de 62.000 pobladores.

En tanto, en la provincia de Hualgayoc, se verificó el mejoramiento de la carretera Paccha Chimban con Amazonas. La inversión es de S/ 172 626 884 y beneficiará a más de 52.000 personas.

Mientras en el distrito de Baños del Inca, se intervino en la obra de agua potable y saneamiento. El objetivo es mejorar la condición de vida de 25.000 ciudadanos.