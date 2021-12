Puente Piedra: capturan a sujeto que habría ultrajado a menor que captó vía redes sociales

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR.

La noche del último jueves 9 de diciembre, Maicol Soria Abundo (30) ingresó a la vivienda de su víctima para presuntamente ultrajarla. La niña, que se encontraba en compañía de su hermano menor, dio gritos de auxilio que alertaron a los vecinos, quienes capturaron al sujeto. El hecho ocurrió en el distrito de Puente Piedra.

“Este hombre llamó a mi hija por celular para que le abra la puerta. Mi hija, en su inocencia, lo ha dejado ingresar. Una vez adentro habría abusado de ella”, dijo la madre de la víctima a La República.

La mamá de la menor de 12 años denunció que el sujeto se habría aprovechado de que ella había salido unos minutos a ver un tema laboral. Asimismo, señaló que ya había tenido discusiones con Soria, puesto que acosaba a su hija a través de las redes sociales.

“Él le mandaba mensajes a mi niña diciendo que estaba enamorado de ella. Por esta situación, me he enfrentado a él hasta en dos oportunidades”, denunció la madre de la menor.

No obstante, la menor no sería la primera víctima de Soria, puesto que el sujeto de 30 años contaría con antecedentes por el mismo caso con otras menores. La familia exige justicia para que el hombre no quede en libertad. Asimismo, solicitan apoyo del Ministerio de La Mujer para la asesoría legal y el apoyo psicológico.

“Pido justicia para mi niña porque ese es un trauma que le va a quedar toda la vida. Esta persona no puede estar como si nada en las calles abusando de otras menores”, señaló la madre.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).