Juan Villena sobre antivacunas: “En el mundo existen personas que creen en cualquier cosa”

El coronavirus en Perú aún no ha podido ser neutralizado, pero las vacunas ayudan a desacelerar su expansión. A pesar de ello, el gobierno de Pedro Castillo debe lidiar contra los que rechazan estos inmunizantes, sobre todo ahora que se aprobó el uso de carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados. Al respecto, se pronunció el médico infectólogo Juan Villena.

En una entrevista para Latina, Villena hizo hincapié en las personas de estos movimientos, ubicados en distintas partes del mundo, que fallecieron por la COVID-19. “Lamentablemente los grupos antivacuna existen en el mundo entero. Muchos de estos jóvenes antivacuna ya fallecieron en Austria, Italia, en Estados Unidos. (...) Es una pena porque no tiene sentido que difundan una información que es absolutamente falsa, y con una convicción extraordinaria, como si estuviesen totalmente informados y creyesen en las cosas que dicen”, dijo.

El médico infectólogo lamentó que en el mundo existan “personas que creen en cualquier cosa”. Incluso, puso un ejemplo: “Hay tratamientos de heces de vaca. Se meten a una tina que está con heces de vacas y están seguros que van a terminar curados”, detalló. Inmediatamente, precisó que “es consciente de que existe una medicina tradicional”, pero que eso no significa que “hagamos cualquier cosa”.

“Por favor, no oigan a los que hablan en contra de las vacunas. La ignorancia es atrevida. Y eso no se debe permitir. Cuídense y cuiden al resto”, indicó y exhortó a no olvidar las normas básicas de sanidad para enfrentar al coronavirus: “doble mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social”.