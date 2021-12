¿Sabes qué significa el primer dígito de tu DNI?

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es necesario para múltiples trámites e identificarnos correctamente. El número del DNI, que conocemos de memoria, está emparentado para algunos con el de la antigua libreta electoral. Conoce aquí el significado del primer dígito en tu documento, que podría dar señales de tu edad.

El DNI en el Perú está vigente desde 1996, cuando el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) comenzó a implementarlo. Actualmente, el número del DNI se obtiene de manera correlativa cuando un menor obtiene el Certificado de Nacido Vivo (CNV), que incluye un código de identificación que posteriormente irá incluido en el documento amarillo.

¿Por qué me asignaron el primer dígito del DNI?

El primer dígito del DNI está relacionado con la historia del registro civil en el Perú. Inicialmente, este no era correlativo ni generado por un sistema, sino que estaba pensado en función de las elecciones. Así, el número de la libreta electoral se determinaba por las mesas de sufragio, que agrupaban a 200 personas cada una.

El primer dígito del DNI está relacionado con la historia del registro civil en el Perú. Foto: composición LR/Reniec

Series 0, 1, 2 y 3 : estos primeros dígitos corresponden a las personas que tramitaron la libreta electoral hasta 1996. En ese año, el recientemente creado Reniec heredó casi 15 millones de números de libretas electorales, que actualmente son el número de identificación del DNI.

Serie 4 : las personas con DNI que comienzan con el dígito 4 son quienes no tramitaron el documento amarillo para menores de edad, sino que obtuvieron el carnet azul al cumplir los 18 años.

Series 6, 7, 8 y 9: se trata de los ciudadanos que contaron con un DNI amarillo para menores de edad antes de tramitar el azul. En el año 2002, Reniec empezó a identificar a los niños con dicho documento.

¿Qué significado tienen los otros dígitos del DNI?

Los otros dígitos del DNI no tienen algún significado especial, comentó Celia Saravia, directora de Registro de Identidad del Reniec. El número que nos identifica “es un correlativo, que de acuerdo al orden se va utilizando. El sistema va generando, de acuerdo al orden. Son secuenciales”, explica la funcionaria.

¿Es posible saber cuántas personas se llaman igual que tú? El Reniec nos brinda detalles al respecto. Foto: Reniec

Saravia recalca que el dígito verificador, al costado del número del DNI, “nada tiene que ver con homónimos”. Este dígito especial fue elaborado con un algoritmo matemático como un mecanismo de verificación. “Si tú entras a la consulta del DNI, te muestra tus datos. Lo que no puedo saber es tu código de verificación, ni tu fecha de emisión ni caducidad ni inscripción”, sostiene la vocera del Reniec.

La libreta electoral y el DNI

Las personas que tuvieron libreta electoral mantienen ese mismo número de identificación actualmente en sus DNI. Este documento “estaba pensado y enfocado en procesos electorales porque el registro electoral pertenecía al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que era el ente rector”, apunta Celia Saravia.

Antes de 1984, la libreta electoral tenía un número de identificación de 7 y 6 dígitos. Ambos registros perdieron su vigencia para dar paso al número con 8 cifras , que se mantiene hasta hoy. Hacia 1995, el Reniec empezó a disponer libretas electorales mecanizadas, “que no se llenaban a mano, sino que ya el sistema generaba la impresión y le poníamos una mica”, recuerda Saravia.

Reniec estima que un 1,2% de peruanos no cuenta con DNI. Foto: La República

Brecha de peruanos sin DNI aumentó por la pandemia

Actualmente, el 1,2% de peruanos no cuenta con DNI, comentó la directora de Registro de Identidad. Esta situación se vio agravada por la pandemia de coronavirus, que obligó al Reniec a cerrar sus oficinas por más de cuatro meses. Celia Saravia informó que antes de la crisis sanitaria, la tasa de indocumentados era menor.

“Hemos virtualizado muchos servicios, tanto del registro de nacimiento como los trámites de caducidad a través de celular utilizando el app Biofacial. Pero igual siempre hay una brecha. Sí habíamos avanzado enormemente con las campañas itinerantes, con los desplazamientos que hacíamos. Nos ha afectado la pandemia porque hay que evitar la movilización, las aglomeraciones”, detalló la funcionaria.