Chiclayo: madre pide ayuda para su niña que padece de atresia esofágica

Una menor nació con atresia esofágica y requiere tratamiento médico para sobrevivir. Actualmente vive en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, y necesita recursos económicos para viajar a la ciudad de Lima.

La pequeña, que tiene dos años y medio, llegó al mundo con esta afección, la cual hace que parte del esófago no se desarrolle adecuadamente. Por este motivo, necesita una sonda alimenticia que conecta su estómago , mediante la cual se alimenta.

“Mi niña es una bebé prematura que nació a los cinco meses, y a los dos días de nacida le realizaron una gastrostomía para que pueda alimentarse. Ha estado hasta seis meses hospitalizada en una incubadora en la ciudad de Lima, sin embargo, regrese a Chiclayo porque no tenía donde quedarme y no contaba con dinero. Cuando quise volver a Lima para su tratamiento ocurrió la pandemia y todo se complicó”, comentó a La República la madre de la menor Nina Asenjo.

Nina indicó que dentro de unos días debe viajar a Lima para la operación de la pequeña , pero que no cuenta con los recursos económicos para hacerlo y cubrir su estadía en esta ciudad.

“La operación que le tienen que realizar a mi bebé es muy urgente. El doctor me dijo que después de la operación deberá pasar por controles cada 15 días. También se le ha diagnosticada desnutrición crónica y necesita ser hospitalizada. Soy madre soltera y necesito apoyo económico”, mencionó preocupada.

Para cualquier tipo de apoyo, pueden comunicarse al número 985674567 o realizar depósito al número de cuenta del Banco de la Nación 04252137950. También necesita de un espacio temporal durante su estadía en la ciudad de Lima.

Nina Asenjo hizo hincapié en la necesidad de viajar en avión a la ciudad de Lima, debido a que su pequeña no puede estar por más de dos horas conectada a una máquina especial.

“Ya he pedido apoyo al Hospital de Las Mercedes, pero me han dicho que no pueden ayudarme con pasajes aéreos. Espero cualquier ayuda para afrontar este delicado momento”, mencionó.

La madre agregó que su niña será atendida en el Instituto Nacional de Salud (INS) de Breña.