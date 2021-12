Carnet de vacunación: supervisan la presentación del documento en Mercado Mayorista de Lima

El carnet de vacunación comenzó a exigirse desde hoy, viernes 10 de diciembre, para ingresar a espacios cerrados, asistir al trabajo presencial, entre otras actividades. Por tal motivo, dos trabajadores de seguridad supervisaban el ingreso de los asistentes en el Gran Mercado Mayorista de Lima.

Según RPP Noticias, las autoridades están ubicados en la puerta número tres del conglomerado ubicado en el distrito de Ate Vitarte. Ellos supervisaban que las personas que quieran ingresar cuenten con su carnet de vacunación contra la COVID-19, físico o virtual.

Se indicó que, en algunos casos, esta situación fue tomada de manera sorpresiva por algunos visitantes, incluso algunos tuvieron que retirarse.

“La noticia me ha tomado de sorpresa porque nadie sabía. Algunos tenemos pero no lo hacemos andar, otros no tienen o tiene una dosis y ahora cómo hacen. Yo tengo mis dos dosis pero otras personas que trabajan conmigo no tienen y les afecta bastante porque de eso viven”, dijo uno de los usuarios al medio de comunicación.

Oficializan norma

El carnet de vacunación es obligatorio luego de que el Gobierno oficializó la actualización en el Decreto Supremo 168-2021-PCM, que dispone la obligatoriedad de la presentación del certificado contra el nuevo coronavirus para personas de 18 años en adelante a partir de este viernes 10 de diciembre.

“A partir del 10 de diciembre de 2021, en los cuatro niveles de alerta, los mayores de 18 años que deseen ingresar a los locales donde se desarrollan las actividades económicas y de culto, que se brindan en los espacios cerrados identificados en el numeral 14.2 del presente artículo, tienen que presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado, en el Perú y/o el extranjero, su esquema de vacunación contra la COVID-19″, se lee en el documento.

Agrega que los asistentes a estos espacios cerrados deberán usar mascarilla de manera permanente. Para el caso de restaurantes o similares, los tapabocas pueden ser retirados solo al momento de ingerir los alimentos.

Si aún no cuentas con tu certificado digital, descárgate la aplicación del Minsa desde Google Play Store y así podrás tenerlo a la mano. Así también, puedes ingresar a la página del Minsa, dónde podrás ver tu certificado. O también puedes optar por presentarlo de manera física.

App carné de vacunación. Foto: Minsa

Paso a paso para obtener el carné de vacunación contra la COVID-19