Carnet de vacunación: Minsa denunciará a personas con certificado de inmunización falso

El carnet de vacunación ya comenzó a exigirse desde hoy, viernes 10 de diciembre, para ingresar a espacios cerrados, asistir al trabajo presencial, entre otras actividades. Para hacer cumplir la norma, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que denunciará cualquier situación anómala durante la exigencia del certificado de inmunización.

Gabriela Jiménez, jefa de inmunizaciones del Minsa, precisó que recurrirán a las autoridades si observan alguna actividad anómala, como pagar por un carnet falsificado.

“Nosotros desde el sector Salud ya hemos puesto la alerta necesaria, hemos hecho denuncia del caso y estamos identificando a inescrupulosos que intentan pagar por un carné. Toda situación anómala que sea identificada será denunciada ”, expresó a Agencia Andina.

“La Oficina General de Tecnologías de la Información del Minsa hará una modificación continua del código QR. Significa que si hoy tengo uno, al día siguiente va a ser otro . Entonces si alguien me cobra por darme un carné falsificado, eso me durará un día porque, al siguiente día, el código QR va a cambiar”, resaltó.

Asimismo, instó a la ciudadanía seguir inmunizándose contra la COVID-19 y recordó que la vacuna es gratuita. Así también apeló a la responsabilidad y la seguridad de la ciudadanía para hacer frente al coronavirus.

“Si por alguna razón intento burlar a quienes me están supervisando, básicamente me estoy engañando a mí mismo y me estoy exponiendo al riesgo”, acotó.

¿Cómo sacar el carnet de vacunación COVID?

Ingresa a Google Play y descarga la app oficial del Minsa para obtener tu carnet. Si quieres descargarlo directamente, haz clic en este enlace AQUÍ.

Una vez tengas la aplicación en tu celular, digita tu número y tipo de documento de identidad, así como también los datos que te solicitan (fecha de nacimiento y emisión).

Tras haber completado la información requerida, espera a que cargue y automáticamente la app te redirigirá a tu carnet de vacunación. Aparecerán tus nombres, fecha de nacimiento, edad y el registro de tus vacunas contra la COVID-19, desplazándote hacia abajo de la ventana.

Dentro de esa misma ventana se puede observar el botón Ver código QR . Púlsalo.

. Púlsalo. Una vez que haya cargado, elige la opción Ver certificado. Aquí se te mostrará tu certificado de vacunación.