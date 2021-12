COVID-19: comunidad nativa varada en Yerbateros sin vacunas por falta de dosis en su localidad

Tras la exigencia del carnet de vacunación, cinco miembros de una comunidad nativa de Oxapampa quedaron varados en el terminal de Yerbateros por no contar con sus dosis completa. Sin embargo, los ciudadanos denunciaron que no pudieron inmunizarse por la falta de vacunas en su localidad.

Los pasajeros de la comunidad Yanesha de Loma Linda (Cerro de Pasco) vinieron a Lima para reunirse con el presidente Pedro Castillo a fin de que atiendan sus demandas; sin embargo, esta reunión no se concretó, por lo que planeaban regresar a Oxapampa hoy y no pueden hacerlo porque no tienen ninguna dosis.

Ante esa situación, ellos denunciaron que su comunidad no tiene vacunas, debido a que los fármacos solo llegan a la ciudad. Además, precisaron que desconocían la normativa que rige desde este viernes 10 de diciembre por la falta de información a las zonas más alejadas.

“Hemos venido una comisión para gestionar sobre nuestro colegio. Hemos venido padeciendo y hemos venido para que nuestros estudiantes puedan estudiar. Hoy día planeamos regresar, pero nos encontramos con esta sorpresa. No es nuestra culpa la (situación) de las vacunas. Nosotros vivimos lejos, las vacunas solo llegan a Oxapampa ”, expresó Raquel Sedana, una de los miembros de la comunidad, a RPP Noticias.

Así también resaltó que solo de su localidad a Oxapampa son más de seis horas de viaje. “Todavía no ha llegado la vacuna a la comunidad y ahora no sabemos cómo hacer”, sostuvo Sedana.