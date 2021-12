Piura: pesca y minería no metálica mejoraron indicadores sociales de Sechura

Piura. El ingeniero José Aldana Jacinto, experto pesquero, destacó la importancia de la pesca y acuicultura desarrollada en Sechura, ya que en los últimos años ha permitido sumar recursos millonarios que apalancaron el crecimiento de los indicadores sociales directamente en los hogares sechuranos, según el INEI.

“La pesca industrial, la pesca artesanal, la maricultura con las conchas de abanico y todo el dinamismo que se genera en el procesamiento de en estas cadenas de producción significan aportes millonarios que suman y apalancan el crecimiento sechurano. En el sector pesca se genera además la mayor demanda laboral y recordemos que en Piura se concentra 32.5 % de pesca artesanal que hay en el Perú”, comentó.

Sechura es una de las provincias con mayor expectativa en economía. Foto: La República

Los especialistas aseguran que, de acuerdo al INEI en el año 2006, 40 de cada 100 sechuranos eran pobres; 33 de cada 100 sechuranos no tenían acceso al agua; 60 de cada 100 sechuranos no tenían acceso al servicio de desagüe; 43 de cada 100 sechuranos no contaban con servicio de alumbrado eléctrico y 58 de cada 100 sechuranos no tenía ni agua, ni luz ni desagüe.

En tanto, para el año 2020, se tiene que 26 de cada 100 sechuranos son pobres, es decir, del 2006 a la fecha se redujo este indicador en 14%. La población sin acceso al agua, pasó de 33 a 15 sechuranos por cada 100 y la población sin alumbrado eléctrico se redujo de 43 a 17 por cada 100.