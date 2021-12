Miraflores: abandonan a perrito en la calle y luego insultan a rescatista

La noche del viernes 3 de diciembre, Diana Chavez y su esposo encontraron a un perrito deambulando por las calles de Miraflores, exactamente por Benavides, a la altura de la Sunat. El can, de tamaño mediano y color marrón, estaba muy asustado y desorientado, por lo que decidieron llevárselo a su vivienda, a unas cuadras del lugar de hallazgo.

Tras un par de averiguaciones, la rescatista dio con las personas que habían estado cuidando a Jonás, como ha sido bautizado. Según los vecinos y el propio personal del Serenazgo del distrito, el can había estado viviendo en la barbería Montreal . Horas después, uno de los trabajadores confirmó esta información y admitió que echaron al animal a la calle.

“Mi esposo llamó a ese número y el barbero le dijo que el perrito había estado de forma temporal en la barbería y se ocuparon de él por unos días, pero que justo esa noche ya lo habían echado a la calle”, reveló Diana Chavez a este diario.

No obstante, lo peor recién estaba por venir. El día de ayer, la rescatista pasó por la barbería, que está a unas cuadras de su casa, y recibió comentarios machistas y denigrantes hacia las mujeres por parte de los trabajadores de este establecimiento. Ella se encontraba sola con sus dos mascotas y Jonás cuando todo esto pasó.

Una fémina, quien sería co-dueña del salón y estaría identificada como Geraldine Mejías, también se sumó a los improperios y, una vez más, aceptó que el perrito estuvo a su cargo hasta la noche del viernes 3 de diciembre.

“Nos vieron pasar, nos gritaron y nos echaron del frontis a pesar de que solamente estábamos pasando. Cuando le dijimos ‘todavía estamos paseando al perro que ustedes han abandonado’, nos comenzaron a agredir verbalmente”, añadió Chavez.

Como las agresiones verbales no paraban, la rescatista pidió el libro de reclamaciones. Sin embargo, esta advertencia enfureció aún más al personal, quienes volvieron a salir a amenazarla.

“En ese momento un sujeto más apareció, y en actitud amenazante, me dijo que no le daba la gana de darme nada, que yo no era nadie para pedirle nada y que ‘ni que fuera mi masajista’ para que yo quiera reclamarle algo. Le dije que su comentario era machista. Luego, apareció Christian Calderón y se despachó con todos los insultos que se ven en el video: me dijo loca, desequilibrada y más ”, comentó indignada la mujer.

Finalmente, la rescatista regresó al establecimiento con un serenazgo y un agente de la PNP y levantó una ocurrencia policial por lo sucedido. Aunque esto ya ha sido consignado ante las autoridades, familiares de los sujetos se han comunicado con ella para, una vez más, amedrentarla.

Buscan una familia para Jonás

Luego de rescatarlo, Jonás, de un año, visitó el veterinario y, tras varios exámenes, descubrieron que tiene ehrlichia. Por ello, estará con medicamentos hasta que termine su tratamiento. Su familia temporal está a gusto con su presencia, pero ya tienen dos canes, por lo que no pueden quedárselo.

Perrito fue abandonado la noche del viernes 3 de diciembre. Foto: Diana Chavez

Él es muy tranquilo y juguetón, y Diana Chavez espera que pronto alguien pueda tenerlo en su casa y le dé mucho amor. Cualquier persona que esté interesada en adoptarlo puede contactarse con ella a través de su Instagram o Twitter, donde está como @dchavezd.