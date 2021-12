Madre pide apoyo para recolectar S/ 25.000 que le ayuden a operar a su hijo internado en UCI

Con información de Pamela Advíncula / URPI-LR

Una madre de familia pide con urgencia el apoyo de la ciudadanía y de los ministros de Estado para que su hijo de 17 años logre ser operado de la tráquea. La progenitora indicó que necesitan 25.000 soles para intervenir al menor, ya que el adolescente tiene una secuela a causa de la COVID-19 y por su paso por UCI: la estenosis traqueal.

La pariente contó a La República que su hijo requiere una reconstrucción de la tráquea y añadir un implemento para que pueda respirar con normalidad. Asimismo, relató que el menor contrajo la COVID-19 en el mes de julio, cuando ayudaba en el trabajo de ella.

“Estaba en tratamiento dentro de la casa, con un médico particular y oxígeno, pero luego empeoró. El 4 de agosto fue internado y pasó a UCI. Estuvo un mes en esta unidad y de ahí, fue dado de alta. A las dos semanas, lo llevo de nuevo al hospital por un cuadro de asfixia”, indicó.

El adolescente no podía respirar así que, nuevamente, fue sometido a exámenes para determinar la causa. “Le realizaron una tomografía y le detectaron estenosis traqueal en un 50%. Tenían que intervenirlo urgente a mi hijo”, agregó.

La madre aseguró que el 19 de octubre, el joven fue intervenido y le extrajeron algunas zonas de la tráquea. Sin embargo, a las tres semanas, volvió al hospital porque presentaba nuevamente los signos de asfixia. “Ahí, los doctores me dijeron que lo traiga de emergencia a Lima porque requería otro tipo de operación”, acotó.

Desde el viernes 3 de diciembre, el adolescente permanece en el Hospital Dos de Mayo en la unidad de cuidados intensivos (UCI). La progenitora recibió la noticia de que requieren 25.000 soles para la intervención y debe ser inmediata.

“Yo no tengo ese dinero. He venido desde Cusco a Lima, pero no contamos con esa cantidad. Pido de corazón a los ministros, ministro de Salud, que vean mi caso. Suplicó a las personas de buen corazón, señores congresistas, ministros y más por favor. No tengo posibilidades económicas, mi hijo esta en UCI ahora”, agregó.

La señora Deysi brindó su número de celular para que se puedan comunicar con ella: 951 530 403. Asimismo, dio números de cuenta para que la ciudadanía apoye.

Cuenta BCP: 28504485157027 ( Deysi Roxana Arque Quispe )

Cuenta Interbank: 8983254497667 (Danitza)

Cuenta Banco de la Nación: 4172665379 (Liz)

La señora tiene hasta el día sábado 11 de diciembre para conseguir el dinero y poder operar a su hijo el lunes 13.