Ate: delincuente roba 26.000 dólares a empresario pese a que víctima bloqueó su tarjeta BBVA

Un empresario denunció que fue víctima del robo de 26.000 dólares de su cuenta bancaria BBVA, bajo la modalidad de estafa y suplantación de identidad. El hombre relató que sufrió el hurto de su celular el último 25 de noviembre en el Cercado de Lima cuando realizaba compras.

Ese mismo día, el ciudadano bloqueó su línea telefónica y sus cuentas bancarias relacionadas. Sin embargo, al acudir a una agencia bancaria para adquirir una nueva cuenta, se da con la sorpresa de que no tenía fondos.

PUEDES VER: Conoce los países a los que puedes viajar con DNI y sin pasaporte o visa

“El banco me argumenta de que yo hice las transferencias, lo cual es imposible porque no se puede trasladar esa cantidad de dinero en tres días. Puse mi denuncia ante Indecopi y la comisaría, ya que el banco dice que yo he facilitado mi clave a otras personas, lo que es ilógico porque no he dado a nadie la clave secreta a otros; y lo otro, todo estaba bloqueado. No se podía hacer (sic)”, dijo en Canal N.

Tras la presunta poca colaboración del banco, los familiares del señor empezaron una investigación conjunta con la PNP para descubrir quién estaba detrás del robo cibernético.

“Fuimos buscando e indagando. La Policía me dice que esto es una red de estafadores que son los familiares de una persona que ha transferido. Además, debe haber alguien del banco que ha dado la clave y facilitó esta transferencia porque no se puede hacer esto”, acotó.

Así también, la Policía dio con la persona que se encargó de la transferencia: Jean Pool Alejandro Vela Mantilla, quien presenta antecedentes por suplantación. Por el momento, el señor pide acción por parte del banco, debido a que esto perjudica a su negocio.

Finalmente, pidió el apoyo de las autoridades para que den con el paradero del sujeto implicado y se esclarezca el caso.