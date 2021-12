SJL: PNP interviene a pareja de hampones que portaba arma de fuego

Lo negó en todo momento. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a una pareja de raqueteros que estaban en búsqueda de su próxima víctima, en San Juan de Lurigancho (SJL). Los uniformados estaban realizando su patrullaje diario cuando se toparon con la actitud sospechosa de los hampones.

Cuando se acercaron y le pidieron sus documentos, ambos sujetos pusieron resistencia e intentaron huir del cruce del jirón Canteras con la avenida Central. Ante esto, los oficiales se desplegaron por la zona hasta que los intervinieron.

Ellos fueron identificados como Luis Alberto Chancara Ramos y Malene Ascencio Espirito, de 21 y 35 años, respectivamente. El hombre tenía en su poder un arma de fuego y en todo momento se justificó diciendo que la encontró en un parque.

Según el coronel PNP Jorge Castillo Vargas, ambos jóvenes pertenecerían a la banda delincuencial Los raquetas de Santa María. Por su parte, se conoció que el hampón tiene un amplio historial delictivo.

“Estos sujetos se dedicaban a asaltar a las personas con arma de fuego. La mujer hacía de campana y el varón amenazaba con el arma”, sostuvo la autoridad a Canal N.

Finalmente, ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría del distrito a fin de continuar con las investigaciones. Los vecinos, enterados de la intervención, pidieron mayor seguridad en la zona y la instalación de cámaras de seguridad.

