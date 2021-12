Adrián Vilela: joven que aspiraba ser médico murió a manos de la delincuencia

Adrián Vilela (18) era un estudiante de psicología que cursaba su segundo ciclo de la carrera cuando un delincuente lo asesinó por robarle un celular en Los Olivos. El joven fue una nueva víctima de la criminalidad en Lima Metropolitana y, por ello, su familia pide justicia.

El último 7 de diciembre, el joven se encontraba con una amiga en una bodega. A su salida, ambos fueron interceptados por un criminal. En ese momento, los dos huyeron para evitar ser asaltados; sin embargo, Vilela tropezó y cayó en la vereda.

En el piso, el hampón le disparó dos veces, un tiro cayó en su abdomen y el otro en la cabeza. La Policía Nacional del Perú (PNP) lo trasladó al Hospital Cayetano Heredia, pero a las horas falleció.

Vilela aspiraba estudiar medicina después de terminar su carrera de psicología. Sus familiares y amigos lo recuerdan como un joven bueno, deportista y estudioso. Su padre pidió que las autoridades vean el caso de su hijo con urgencia.

“A mí me toco este fuerte dolor de pérdida. Espero que las autoridades pongan el peso de la ley. Hagan su trabajo, por favor. La Policía no ha venido hasta ahora y no demuestran que están realizando investigaciones. Si fuera el hijo del general o presidente, ya que hubieran hecho”, expresó entre sollozos.

Así también, recordó los sueños de su hijo de 18 años. “Él quería estudiar medicina, ya iba dos ciclos en psicología en la UTP. Pido justicia”, acotó. Además, solicitó a la población que no compren celulares robados.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde noviembre de 2020 a abril de 2021, el 18,6% de mayores de 18 años fue víctima de un robo en Perú. Asimismo, solo el 15% denuncia este tipo de hechos en la comisaría.