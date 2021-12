Coronavirus en Perú EN VIVO: 60% de camas UCI están ocupadas en hospitales de EsSalud

El Ministerio de Salud señaló la necesidad de una alianza con los municipios, así como con los pequeños empresarios y dueños de centros comerciales para el control del ingreso de los no vacunados a espacios cerrados, medida que se inicia este viernes.

“Es fundamental establecer esto (…) para que puedan facilitar este control que es para que la ciudadanía no se contagie y no tengamos una tercera ola (…), que no se escape de las manos”, sostuvo el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Más información AQUÍ.