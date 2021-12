Minsa hará alianzas para verificar ingreso a locales

El Ministerio de Salud señaló la necesidad de una alianza con los municipios, así como con los pequeños empresarios y dueños de centros comerciales para el control del ingreso de los no vacunados a espacios cerrados, medida que se inicia este viernes.

“Es fundamental establecer esto (…) para que puedan facilitar este control que es para que la ciudadanía no se contagie y no tengamos una tercera ola (…), que no se escape de las manos”, sostuvo el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Agregó que el aplicativo es un “reaseguro” a las formas de control que ya se tenían antes. “Sabemos que ha habido algunos intentos de fraguar los certificados de vacunación”, recordó. La aplicación para celular es una estrategia para avanzar en el proceso de inmunización, proteger a la población y también un intento de controlar que en las fiestas navideñas no se dispare la cantidad de casos.

Por el momento, el aplicativo está disponible para móviles con sistemas Android; no obstante, el médico Alexis Holguín, titular de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, indicó que es probable que este fin de semana también esté listo para los usuarios de iOS.

Holguín también aclaró que la aplicación es más que todo una herramienta de ayuda para el comerciante y dueños de los establecimientos públicos cerrados para que así las personas puedan ingresar más rápido.

Manifestó que se están teniendo reuniones con los representantes de centros comerciales y gremios, así como con las municipalidades de Lima y La Victoria. Las dos últimas sobre todo porque en estos días se realizan capacitaciones en Mesa Redonda y Gamarra sobre el funcionamiento del aplicativo, que resulta ser más rápido.

Eventualmente se tendrán reuniones con el resto de burgomaestres, afirmó.

Cevallos aseguró que establecer este control es para evitar una alta cifra de contagios que derive en una tercera ola. Foto: Minsa

Las zonas rurales

Para el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, todo proceso de digitalización es necesario, ya que es el nuevo mundo en el que se debe vivir; sin embargo, en la sociedad peruana aún este se encuentra en tránsito.

“Se necesita una mejor banda ancha de internet. En la zona rural, sierra y selva, tenemos poblaciones muy dispersas y ahí se debe recurrir al papel”.

Consideró que generalmente varios negocios pequeños suelen agruparse, por lo que en estos lugares se debería colocar un punto de vacunación y de esta manera inocular más.

En tanto, el extitular del Minsa Víctor Zamora manifestó que las zonas rurales son lugares de poco contagio porque no hay hacinamientos tan grandes como en las ciudades y porque suele haber más ventilación.

No obstante, en aquellos establecimientos visitados por mucha gente, como los turísticos, detalló que, al no contar con la capacidad para realizar el control necesario, “hay que esperanzarse en el comportamiento de las personas”.

Por último, Holguín aclaró que el resultado negativo para la prueba molecular que se exigirá en los viajes interprovinciales, ya sea por vía aérea o terrestre, no debe ser mayor a 48 horas.

Asimismo, adelantó que esta medida es temporal para que la población termine de inmunizarse. Más adelante solo se tendría en cuenta el carné de vacunación.

Casi 5 millones no se han vacunado

Hasta ayer había 4,9 millones de peruanos que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna contra el virus.

El grupo de 12 a 19 años tiene más personas rezagadas. Le sigue el grupo de 20 a 29 años, aunque vale recordar que también tienen una población objetivo mayor en comparación con el resto de edades.

En tanto, Holguín dijo que se publicará el protocolo para niños de 5 a 11 años una vez que la farmacéutica obtenga la autorización sanitaria necesaria de Digemid.