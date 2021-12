“Me confíe, no me vacune y contraje COVID-19 en una fiesta”: el testimonio de un paciente en UCI

José Omar Castro permanece en el área de hospitalización modular COVID-19 en el Hospital Cayetano Heredia. Hace solo unos días pasó nuevamente a este espacio tras estar más de un mes en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El hombre recuerda que no se vacunó contra el coronavirus, pese a que tuvo la oportunidad en reiteradas oportunidades. “Estoy aquí porque contraje COVID el día 31 de octubre. Estoy más de un mes aquí. Me confíe y no me vacuné, solamente por miedo a todo lo que decían. En una fiesta del día 30 me contagié y el 31 ya tenía fiebre y tos”, contó en un video del Ministerio de Salud.

El médico a cargo también mencionó que José estuvo en el área de hospitalización modular COVID-19; sin embargo, su evolución no fue favorable y tuvo que pasar al área de la unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Él ha estado cerca de un mes en esta área”, acotó. Castro aseguró que “no le desea a nadie estar en esta situación”. “Estar así en UCI como yo he estado. Tener una experiencia así, que tu vida está en juego, no se le deseo a nadie”, sostuvo.

Al 8 de diciembre, José aún permanece en esta área. El personal de salud mencionó que su evolución ha sido correcta, por lo que pronto regresará con su familia.

Camas UCI ya están cubiertas al 56%

De acuerdo a cifras del Seguro Social de Salud (EsSalud), el 56% de camas UCI de dicha institución están ocupadas a nivel nacional. Las estadísticas revelan que las regiones con mayor ocupación con pacientes críticos son Lambayeque (75%), La Libertad (51%), Huaraz (50%), Áncash (49%), Piura (48%) y Arequipa (40%).

Por el momento, esto representa una preocupación para el sector, pero aún no es alerta de una tercera ola. El Ministerio de Salud (Minsa) invocó a la población a seguir vacunándose y cuidar todos los elementos de bioseguridad.