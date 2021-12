Chorrillos: delincuente asalta a repartidor de delivery que estaba entregando celulares nuevos

En solo unos segundos, un ladrón se apoderó de todo. En Chorrillos, un hampón amenazó y asaltó a un repartidor de delivery que estaba entregando un celular valorizado en más de 4.000 soles. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

Todo marchaba con tranquilidad en la calle Costa Azul y el trabajador estaba realizando los papeleos correspondientes con la mujer, cuando el malhechor se acercó y le quitó todos los productos que tenía: alrededor de ocho teléfonos de alta gama.

“Cuando me iba a entregar el equipo, mi huella no agarraba y en eso vino un ratero. El motorizado solo optó por entregarle todo. En Chorrillos, hay vigilantes, pero en ese momento no había nadie”, denunció la clienta, quien prefirió no revelar su identidad por miedo a represalias.

En menos de un minuto, el facineroso huyó del lugar con el motín. Para amedrentar a su víctima, el sujeto utilizó un arma de fuego.

Los vecinos del lugar se mostraron consternados y advirtieron que, en los últimos meses, los asaltos a mano armada y la falsificación de billetes se han incrementado en la zona. Por ello, pidieron mayor presencia policial y la instalación de más cámaras de videovigilancia.

“Yo ya no saco (el celular), lo tengo escondido”, reveló una de las residentes, quien dijo que siente inseguridad desde que sale de su vivienda.

Joven que aspiraba ser médico murió a manos de la delincuencia

Un joven de 18 años falleció por resistirse al robo de sus pertenencias en Los Olivos. El hampón, que lo intervino en los exteriores de una tienda, lo atacó y le disparó hasta en dos oportunidades.

Los vecinos auxiliaron a la víctima, pero falleció horas después en el hospital Cayetano Heredia. Su familia exige justicia.

“A mí me toco este fuerte dolor de pérdida. Espero que las autoridades pongan el peso de la ley. Hagan su trabajo, por favor. La Policía no ha venido hasta ahora y no demuestran que están realizando investigaciones. Si fuera el hijo del general o presidente, ya que hubieran hecho”, expresó su padre a La República.