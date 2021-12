Arequipa: adulto mayor que sufrió accidente emprende con casitas de Navidad

La historia de Luis Alberto Huamani Fernández, de 63 años, es de superación. Hace seis años fue atropellado por un taxi que era manejado por un menor de edad, que huía tras un robo en el distrito de Miraflores (Arequipa).

Desde ese entonces, su vida no es la misma. El señor Luis resultó con graves lesiones en las piernas y actualmente no puede caminar sin la ayuda de su bastón. El adulto mayor comentó que no recibió ninguna reparación civil y tampoco obtuvo justicia, ya que el implicado era un adolescente de 16 años.

Médicos del Hospital Goyeneche le indicaron que deberá seguir un tratamiento, pero que su completa rehabilitación no podría darse. Luis Huamani contó a La República que, tras el accidente, su estado de salud es complicado y que hace seis meses es más crítico.

“Mi condición se ha empeorado hace siete meses. No puedo hacer mucho esfuerzo. Antes trabajaba como ambulante o en construcción, pero ya no puedo hacer esas actividades”, relató el adulto mayor.

A pesar de ello, el señor Luis elabora casitas navideñas desde hace cuatro años . Comenta que él mismo se encarga de recolectar todos los materiales y diseñar los artículos. Además, tiene el apoyo de su hermana Valentina, quien también sufre de otras dolencias. De esta manera subsisten y dan una buena condición de vida a su padre, de 84 años. Sus trabajos los oferta en S/ 20, S/ 25, S/ 30 y S/ 40.

Su caso se difundió tras una publicación en Frase Corta. A raíz de ello, varios usuarios lo llamaron y decidieron apoyarlo.

Actualmente, el señor Luis vende en la vía pública, específicamente en el cruce de la avenida Progreso con la calle Calvario en Miraflores. Contó que está expuesto al sol y al polvo, ya que hay una obra muy cerca; sin embargo, manifestó que estos esfuerzos son por su familia y mejorar su condición de vida.

Las personas que deseen apoyar al señor Luis Huamani pueden comunicarse al 950748362.