Trabajadores de Las Bambas marcharán por bloqueo del corredor minero

Los trabajadores de la minera Las Bambas alistan una marcha para el 13 y 14 de diciembre en Lima para pedir al gobierno una solución al conflicto social en la provincia cusqueña de Chumbivilcas. La huelga de las comunidades mantiene bloqueado el corredor minero desde el 19 de noviembre y pone en riesgo las operaciones de la empresa.

Erick Ramos, secretario del sindicato de trabajadores de la minera, sostuvo que cada día de paralización los mortifica, pues cada vez son menos trabajadores en la mina. De los 2 mil 500 empleados directos de Las Bambas, muy pocos permanecen en la unidad. “Solo están bajando los encargados de servicio críticos que serán alrededor de 60 a 70 personas”, contó.

Las operaciones de la minera se habrían reducido a mantener los servicios básicos. El transporte de concentrado de minerales, de insumos, alimentos y transporte de personal permanecen restringidos debido a la huelga en Chumbivilcas. De no hallarse una solución hasta la quincena de este mes, las actividades se paralizarían al 100% ante la escasez de insumos. ”Ya no hay forma, no se hace nada sin insumos”, dijo.

Alrededor de nueve mil trabajadores directos e indirectos dependen de Las Bambas. “Atrás nuestro hay familias, nuestra estabilidad laboral está en riesgo”, agregó el dirigente.

La protesta de Ramos y otros trabajadores de diversas regiones apunta a que el gobierno encuentre una solución sostenible en el tiempo, ya que los bloqueos en el corredor minero son constantes. El último ya tiene 18 días.

Huelga persiste

Pese al anuncio de Las Bambas de paralizar sus operaciones, las comunidades de Chumbivilcas ratificaron la huelga . Indicaron que no desbloquearán el corredor minero hasta un entendimiento con el gobierno y la minera. La protesta en la región imperial está dividida. Mientras nueve comunidades exigen ser proveedoras de Las Bambas con precios iguales al de sus actuales proveedores, la comunidad de Collana solo quiere ser considerada como área de influencia indirecta. En este último caso, los comuneros decidieron edificar algunas chozas en medio de la vía. Anunciaron que continuarán con sembríos y viviendas en los siguientes días.

Negocios en Challhuahuacho

Otro sector afectado son los pequeños empresarios del distrito de Challhuahuacho (Apurímac), en el que opera Las Bambas. A través de su dirigente Sandra Guzmán, aseguran que están a punto de quebrar ante la falta de actividad. Restaurantes, hoteles, lavanderías y otros emprendimientos dejaron de atender al caudal de clientes que genera la minera.