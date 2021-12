Puno: buscan a menor de 11 años desaparecida hace una semana

Desde hace una semana se desconoce el paradero de Geraldi Yuliana Condori. La menor de 11 años figura como desaparecida en la ciudad de Ilave en Puno. Sus familiares realizaron una vigilia el último domingo a fin de obtener el apoyo de la ciudadanía.

Daysi Callo, madre de la menor, detalló a la Policía que vio por última vez a su hija el pasado domingo 28 de noviembre. La progenitora comenta que ambas se encontraban en su puesto de venta en el Terminal Zonal de Ilave.

“Estábamos bien trabajando, en un momento la he reñido por no pelar papa, luego de un rato me dijo que se sentía mal y quería vomitar, y le dije que vaya al baño. Desde ahí no se más de ella”, contó la madre a Sin Fronteras.

Tras la desaparición de la menor, familiares realizaron una vigilia a fin de solicitar celeridad en las investigaciones. Así mismo, programaron varias jornadas de búsqueda en Ilave. Si usted conoce el paradero o información sobre la posible ubicación de Geraldi puede comunicarse a la unidad de Serenazgo al 963176116.