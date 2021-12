Piura: madre fue operada por un quiste y falleció en Hospital de Sullana

La intervención preventiva a una joven madre de familia tuvo un resultado trágico, debido a que los médicos del Hospital Virgen de Fátima de Sullana no habrían ejecutado una atención oportuna luego de la operación, según denunciaron los familiares de la paciente.

Todo inició el 29 de noviembre, cuando Korixa Timaná Valladolid (38) y su esposo Alison Jean Carlos Fernández Juárez acudieron al establecimiento de Apoyo II-2 de Sullana, para que Korixa sea intervenida de manera quirúrgica por un quiste que padecía.

El esposo de la víctima informó a medios locales que la operación salió con normalidad de acuerdo a lo dicho por el personal de salud. Sin embargo, advirtió que, llegada la noche, su paciente empezó a vomitar de manera constante.

“Ingresé y pregunté por mi esposa, no tenía oxígeno y me explicaron los doctores que los vómitos eran por la reacción a la anestesia. El doctor me dice que mi esposa está en un estado crítico, sus vías respiratorias no estaban funcionando y su saturación estaba baja”, precisa Fernández Juárez.

Tras ser intervenida por segunda vez, los médicos ordenaron el traslado de la paciente al Hospital Virgen de Fátima de Sullana, donde permaneció internada hasta la mañana del 6 de diciembre, cuando sufrió una repentina descompensación y falleció.

Sin respuesta

Diario La República trató de comunicarse con los representantes del Hospital de Sullana, pero no obtuvo respuesta.