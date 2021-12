La Libertad: hallan irregularidades en contratación de proveedor para rehabilitar tres colegios

La Contraloría General de la República (CGR) en La Libertad identificó, durante el Megaoperativo de Control en la región, responsabilidad penal y administrativa en tres empleados de la Municipalidad Provincial de Chepén (MPCh) quienes, al formar parte de un comité de selección, otorgaron la buena pro a un postor cuya oferta no respondía a las características y/o requisitos funcionales y condiciones requeridas por el área usuaria para la rehabilitación de tres locales escolares ubicados en el distrito de Chepén.

De acuerdo al Informe de Control Específico N.º 016-2021-2-2951-SCE (de julio a agosto de 2020), las especificaciones técnicas de cuatro partidas fueron modificadas. Se cambió por completo una partida, se suprimieron dos y se fio otra cantidad de metrados de 64 partidas, lo cual no correspondía porque las cantidades, magnitudes y calidades estaban definidas en el expediente técnico al establecerse el sistema de contratación a suma alzada.

La Contraloría sigue informando sobre el Megaoperativo de Control. Foto: La República

Según la Comisión de Control, esta situación debió ser advertida por el comité de selección debido a que dos de sus tres miembros tenían conocimiento del objeto de contratación, así como de las partidas y especificaciones técnicas consideradas en el expediente técnico porque participaron en su elaboración, actualización y/o modificación o adecuación final.

Ante esta situación, no correspondió otorgar la buena pro ni contratar al postor ganador porque su oferta no debió ser admitida y, además, presentó información inexacta, que fue justamente el motivo por el cual otras ofertas no fueron admitidas. El gerente de Desarrollo Urbano de la MPCh, Roger Ponce, señaló que no podría pronunciarse al respecto porque no habían sido notificados formalmente.