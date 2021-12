Chorriillos: roban baterías valorizadas en 12.000 soles y dueño termina endeudado

En Chorrillos, el dueño de un local de baterías e implementos para vehículos sufrió un robo de más de 12.000 soles en materiales. El hecho ocurrió en la avenida San Juan.

La víctima responde al nombre de Daniel Medina, quien tenía siete meses laborando en el local alquilado. En horas de la madrugada, le avisaron que unos delincuentes se llevaron las baterías de su tienda.

“Cuando llego a la tienda veo que las rejas estaban abiertas y el portón que es enrollable lo habían manipulado y estaba levantado a 30, 40 centímetros de altura. Las personas que han ingresado han sacado un promedio de 35 baterías ”, expresó a Latina Noticias.

No obstante, según el matinal, el empresario denunció que el robo no sería un hecho aislado, debido a que los ladrones eligieron las baterías y accesorios más costosos.

“En conjunto es más o menos entre 12.000 a 15.000 soles. Yo con las empresas no es que trabaje al contado. Ellos me dan un crédito y ahora con el robo que he sufrido quedó también endeudado con ellos ”, explicó Medina, quien pide apoyo a las autoridades.

Ante esta situación, Medina resaltó que está endeudado, pues la pérdida de los materiales corresponden a un monto alto del cual no podrá recuperarse rápidamente; además, su negocio se encuentra en un espacio alquilado.