Chiclayo: decenas de personas marchan contra la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo

En Chiclayo (región Lambayeque), este martes 7 de diciembre, en horas de la tarde, algunas decenas de personas marcharon en contra de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones , cuya admisión se debate en el Congreso de la República. La movilización inició pasadas las 5.00 p. m. en la plazuela Elías Aguirre.

La medida fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y participaron diferentes gremios y partidos políticos de izquierda. Los manifestantes consideraron que se trata de un plan golpista de un sector del Parlamento, el cual antepone su bienestar propio al colectivo.

“La CGTP, las organizaciones sindicales y las organizaciones del pueblo hemos salido a las calles para decir no a la vacancia, no al golpismo de la derecha neoliberal, como Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y otros a los que no les interesa la patria”, expresó el líder sindical Wilmer Antón Mayanga a este diario.

Por otro lado, los manifestantes exigen que si bien salen en defensa del mandatario, esperan que cumpla con sus promesas de campaña hacia los diferentes sectores.