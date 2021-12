Animadora infantil sufre ataques de pánico tras haber sido abusada sexualmente

Una joven de 24 años, que se dedicaba a hacer clown en fiestas infantiles para poder pagar sus estudios universitarios, denunció que fue víctima de un abuso sexual, luego de que saliera a una reunión social con un grupo de amigos en un bar de San Juan de Lurigancho. Ella junto con su familia piden apoyo a las autoridades para que el agresor no continúe en libertad.

“Solo recuerdo que caminé un poco, se me acercó la mesera, le pregunté por mis amigos, (y) me dijo que se habían ido. Le dije que si podía sentarme en el mueble y no recuerdo más”, indicó a ATV noticias.

Según la joven, su agresor sería Luis Alberto Huanchaca Campos, a quien había conocido por una amiga en común el mismo día que estuvieron en el bar. Sin embargo, según el parte policial, el denunciado manifestó que la joven le coqueteaba e incluso le pidió que la llevara hasta su casa y pernoctara ahí para evitar que su madre la regañara por llegar tarde.

La joven manifestó que en ningún momento permitió que el agresor la llevara a su vivienda e indicó que cuando despertó no tenía ninguna de sus prendas interiores, además de sentirse mareada en todo momento.

“Yo estoy segura de que no permití nada porque no recuerdo cómo llegué a esa casa ni cómo me dormí. Recuerdo que intentaba despertar a cada rato, hasta incluso él quiso besarme y yo lo empujaba”, recalcó.

Finalmente, la madre de familia pidió apoyo a las autoridades para que lo sucedido con su hija no quede impune y el agresor pueda ser juzgado como debe ser.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).