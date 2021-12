Corredor Morado: otro consorcio anuncia suspensión indefinida de sus servicios

Con información de Mary Luz Aranda/ URPI-LR

El consorcio Santa Catalina, uno de los tres operadores existentes del Corredor Morado, decidió que desde este lunes 6 de diciembre suspendería sus servicios de manera indefinida. Esto fue revelado tras informar que la firma se halla inmersa en deudas.

Gerardo Hermosa, representante del consorcio en mención, señaló que tomaron esta medida al quedarse sin fondos tras la deuda de tres millones de soles que, hasta el momento, el Gobierno tiene con ellos.

“La suspensión es de manera indefinida. Cerca de tres millones de soles que hemos soportado en estos tres meses y no hay un reembolso de dinero. La informalidad en San Juan de Lurigancho es brutal, no hay control. El Ministerio de Transportes no se ha comunicado y parece que no le interesa”, dijo a La República.

Debido al agotamiento de recursos, solo 40, de las 57 unidades a su cargo, circulaban hasta este lunes 6. Asimismo, a punto de quebrar, Hermoza manifestó que requieren abonar con urgencia el salario a sus trabajadores, al banco y a los establecimientos de combustible donde se abastecen.

“En el Corredor se ha invertido más de 200 millones de soles en créditos y están amarrados a ellos. Si el Estado está esperando ahogarnos, no solo nos ahoga a nosotros, sino que también a los bancos, no van a invertir. No habrá la renovación de unidades en Lima”, precisó.

Pese al esfuerzo de los accionistas del Corredor Morado, estos se ven obligados a evaluar la posibilidad de retirarse tras considerar que no están en las mismas condiciones de otros operadores, debido a la falta de fiscalización contra la informalidad en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“El subsidio no se está pagando a todos. Estamos hablando del Corredor Azul, Rojo y Amarillo, pero tienen más caja para aguantar que nosotros porque sus rutas ya retiraron a su competencia. Yo creo que los otros dos consorcios que opera el Corredor Morado no durarán más de dos semanas en las mismas condiciones y van a tener que suspender sus operaciones”, remarcó.

En otro momento, el representante del consorcio Santa Catalina calificó de “ilógico” continuar con la reducción de aforo de pasajeros al ya no mantenerse la medida del uso del protector facial. Solicitó evaluar dicha situación.

Solicitan a ATU pago de adenda

Además, invocó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) a cumplir con la adenda firmada en el 2020, dinero que se les debe por el déficit de la fórmula de pago y que es una deuda acumulada desde la gestión de Protransporte.

“Vamos a iniciar los procesos de arbitraje en contra de la ATU porque no solo es el tema de subsidio, sino cerca de 30 millones de soles desde el 2017 hasta la fecha. Ellos están incumpliendo, se comprometieron a pagar”, puntualizó.