¿Consummatum est?

Federico Rosado Docente

¿Realmente todo está consumado respecto de la vacancia del presidente de la República?

Aquí la cuestión es clara: si se reúnen 87 votos, suficiente. Haya o no haya razón. Además, debe quedar claro que la vacancia es una decisión política, no es judicial ni fiscal. Puede no haber pruebas, no interesa. 87 mandan.

Y eso no es un invento, está en la Constitución de 1979 y la de 1993. La cantidad de votos se encuentra en el reglamento del parlamento.

Ahora, es innegable que Pedro Castillo está solo. Que Bruno Pacheco, el de los 20 mil dólares en el baño, era su asesor principal, es patético. ¿Cuántos pachecos tendrá el presidente con sombrero? Incluso ello podría explicar tanta mediocridad.

¿Se puede salvar el primer mandatario? Depende de César Acuña y José Luna. Dos pesos pesados de la política nacional, en los que la plata como cancha es su divisa.

Pero ese respaldo, significa un nuevo gabinete. Y un presidente aislado, silencioso; porque sus limitaciones son ostensibles. Cada vez que habla, genera crisis. Un primer mandatario maniquí, busto, estatua; que únicamente veríamos en las ceremonias, aniversarios.

Daniel Abugattas, primer ministro; Daniel Urresti al interior; Carlos Anderson a economía; Roberto Chiabra, ministro de defensa; Hernando Cevallos se queda en Salud; podrían ser alternativas de un nuevo gabinete.

El único problema es la franja congresal que maneja Vladimir Cerrón, que no es poca: 16. En el nuevo escenario quedaría fuera del gobierno, radicalizando su discurso.

Perdón, no es el único. ¿Las izquierdas de Verónika Mendoza y Marco Arana? La primera tiene 5 votos en el parlamento. Son pocos, pero importantes.

La otra opción es más breve: vacancia a Castillo y de inmediato a Dina Boluarte.❖