Internos de Medicina laboran de 10 a 12 horas y denuncian recortes salariales al tener descansos médicos

En abril de 2021, los internos de las carreras de Ciencias de Salud volvieron a los hospitales y establecimientos de salud en medio de la actual pandemia por coronavirus. Los estudiantes del último año de Medicina Humana retornaron a realizar sus prácticas bajo el Decreto de Urgencia n.° 090-2020, en el cual se especifica un cierto número de horas de labor, atención por COVID-19, entre otras normativas.

Sin embargo, estos lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud (Minsa) no se cumplen en la realidad. A diciembre de 2021, los internos sufren algunos abusos en sus horarios laborales y un nulo respeto a sus derechos dentro de los hospitales en el Perú, según denuncian. Este maltrato transciende silenciosamente mientras las autoridades brillan por su ausencia.

De 10 a 12 horas diarias en un hospital

Si bien el internado es calificado como una “modalidad formativa” y es parte de la capacitación de los estudiantes para ser futuros médicos, los estudiantes suelen sufrir muchos abusos durante su estancia en un hospital e, incluso, se les llega a explotar en las jornadas.

Esta realidad no es ajena pese a la pandemia COVID-19. Según el Decreto Supremo n.° 003-2008-TR, un interno de Medicina debería cumplir un máximo de 6 horas diarias o 150 horas mensuales dentro de un establecimiento. Incluso, se debería respetar los descansos pre y post guardia. Pero esto no se cumple.

“Históricamente, el interno ha tenido esa disposición todo lo que el hospital demande, así nos dicen. El interno debe estar 24/7. Cuando esto no debe ser así”, sostuvo el delegado macrorregional de Lima. En entrevista a La República, el estudiante mencionó que no existe una fiscalización adecuada dentro de las sedes en la capital y esto podría acrecentarse en las regiones.

No solo eso, en caso los alumnos alcen su voz de protesta, muchos suelen ser coaccionados con la nota académica si es que siguen los lineamientos.

“Se ha tratado de coordinar y solucionar ello; sin embargo, no se ha tenido una respuesta positiva. Incluso, (los encargados) han llegado a coaccionar si ellos se acogían a los lineamientos. Se ha tratado de manejar con los tutores. Se ha mandado oficios al Minsa, pero se han lavado las manos (...) Hay jornada de 10 a 12 horas. Todos los días. Incluso, turno de noche cuando no está estipulado”, dijo Hiolds Quispe, representante de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana.

Jornada máxima para los estudiantes de Ciencias de la Salud. Foto: El Peruano

Descanso por COVID-19, descuento asegurado

Arroyo llevaba cinco meses desde que inició su internado en Medicina cuando empezó a sentir síntomas del temible coronavirus. Empezó con una tos hasta sentir los malestares generales. En esa semana de octubre, el estudiante acudió a realizarse una prueba para el descarte de la enfermedad.

“Me sacan la prueba y las propias autoridades me notifican que debo ir a mi casa como un descanso médico. Permanecer aislado por unos días hasta que mi muestra salga”, relató. A los tres días de retorno, su prueba resultó negativa.

Sin embargo, pese al descanso médico, el establecimiento le menciona un recorte en su estipendio mensual de 770 soles. “Prácticamente, nunca tuve un descanso. Y si hubiera estado con coronavirus, este descuento también se iba a ser efectivo. Los encargados nos dicen que debemos recuperar las horas ausentes, pero esto no se especifica en ninguna parte del decreto de urgencia”, aseguró.

Una similar situación afrontó una estudiante interna en el Hospital Arzobispo Loayza. El 8 de julio, la joven empezaría a tener dolores fuertes en la zona de su vesícula. A partir de esta situación, ella solicitó un descanso médico post-operatorio, ya que requería ser intervenida ante su situación grave.

“Presenté lo que me pidieron: mi certificado médico, certificado postoperatorio y más en la oficinal del personal. No me dijeron nada ni me notificaron nada. El 25 retorne y todo seguía igual. Recién, en octubre, cuando me realizaron el pago luego de tres meses, observo que me habían recortado el sueldo”, acotó.

Al conocer la situación, nuevamente, los encargados le piden entregar sus documentos ante la Diris Lima Centro. Sin embargo, la respuesta fue negativa. “No iban a valer descansos médicos para internos de Medicina por dos motivos: no teníamos EsSalud y porque el contrato era educacional”, agregó.

Sin embargo, según la denunciante, existen otros centros de establecimientos que sí hacen respetar ello. “Algunos sí han tenido la validación, pero esto depende muchas veces del lugar”, precisó. A la fecha, ella no tiene solución a su problema, pese a que el Ministerio de Salud debería regularizar la formación de los internos.

El último 8 de noviembre, la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana emitió un oficio con el asunto Solicitud de pronunciamiento sobre inasistencias al internado de Medicina Humana por descanso médico, donde se mencionan las denuncias de parte varios estudiantes. Hasta la fecha, este documento no tiene una respuesta y permanece sin ser revisado.

“Tenemos muchos compañeros que han tenido descuentos de la mitad del estipendio cuando no debería ser lo correcto al estar amparado”, sostuvo Quispe. En el documento técnico Lineamientos para el desarrollo de las actividades de los internos de ciencias de la salud 2021 en el marco de la emergencia sanitaria no se precisa cómo se debe proceder en estos casos, por lo que existe un vacío legal.

Comunicado de FPEMH.

Estipendio mensual peligra en 2022

Uno de los mayores temores de los actuales internos de 2021 es la culminación del Decreto de Urgencia n.° 090-2020, donde se menciona el estipendio mensual de 770 soles para los internos de Medicina Humana por la actual pandemia. Sin embargo, según denuncian, aún se desconoce de un presupuesto para el año siguiente y los posteriores cuatro meses que quedan del internado.

“No sabemos qué pasara luego de diciembre. Aún no nos han dicho que hay presupuesto para nosotros en el 2022. Esto genera mucha incertidumbre porque sería un trabajo gratuito en medio de la pandemia”, puntualizó Quispe.

Decreto de Urgencia N 090-2020. Foto: El Peruano

Desde abril 2021, cientos de internos salieron a denunciar que muchos no habían recibido su remuneración por varios meses. Recientemente, el 30 de noviembre, los estudiantes de esta carrera de la región Áncash obtuvieron el estipendio tras cinco meses sin una respuesta.

En la actualidad, los internos de Medicina no se cuentan amparados bajo ninguna Ley o normativa que regule su modalidad formativa. Incluso, no se encuentran con ningún régimen laboral, por lo que no cuentan con derechos o deberes como cualquier trabajador.