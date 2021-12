San Miguel: joven invidente denuncia discriminación en gimnasio

Un presunto caso de discriminación fue registrado la mañana de este viernes 3 de diciembre. Un hombre con discapacidad visual identificado como Hugo César Landeo denunció malos tratos en el gimnasio Aldos Gym, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Escardó, distrito de San Miguel.

El joven señaló que cuando llegaba al gimnasio lo trataban con insultos, hasta que finalmente le dijo que se iba del gimnasio, así que pidió el reembolso de su membresía anual; sin embargo, el propietario se negó a devolverla.

“Desde setiembre, personas nuevas ingresaron a trabajar, parece que les pesaba mucho asistir a una persona con mi condición y tras esto yo converse con el dueño y no quizo asistirme cambiandolos o nada ... Soy invidente pero no sordo, cuando entraba decían ahí viene el ciego, el invidente, el huevo frito y yo con mi paciencia los escuchaba, no decía nada. Pero ya me cansé y le dije a Aldo que me retiraba, pero que me devuelva mi dinero y el me dijo veremos y hasta el día de hoy nada”, señaló a Panamericana Noticias.

Landeo afirmó que irá hasta la municipalidad para denunciar a estas personas por discriminación, dado que en el distrito hay una ordenanza que prohíbe este tipo de maltrato y está sancionado con 1 UIT.

Además, sostuvo que no puso la denuncia antes por temor a represalias, no obstante, gracias al apoyo de sus conocidos, decidió realizar la denuncia.

En el Perú hay más de 160.000 personas invidentes

Según las cifras manejadas por el Ministerio de Salud (Minsa), existen cerca de 160.000 personas invidentes y casi 600.000 que sufren de alguna discapacidad visual, que les compromete su calidad de vida, desarrollo integral y bien familiar.