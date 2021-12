Ómicron: ¿Qué medidas se aplican en Piura y por qué aún no se puede confirmar la circulación de nueva variante?

Tras un día de confirmarse que el segundo caso de la variante ómicron en Japón es un joven peruano que estuvo en el norte del Perú, las autoridades sanitarias aún no pueden asegurar que la nueva mutación del coronavirus esté circulando en el país. El joven de 25 años llegó a Piura el 27 de octubre, procedente de Asia, para casarse en una ceremonia a la que asistieron 13 personas más; un mes después, retornó al país nipón, donde le detectaron la infección.

Ante el riesgo de una posible circulación de la variante ómicron en el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) activó el cerco epidemiológico en la región, y las personas que tuvieron contacto con el ciudadano peruano-japonés permanecen aisladas y en constante evaluación.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura explicó con más detalle las acciones que se vienen tomando en el norte del país. “Inmediatamente nosotros nos enteramos de la condición del paciente, ubicamos a las personas que participaron en el matrimonio. Han sido 14 personas, incluyendo al afectado, las que han estado en esta ceremonia, que ha sido (en) un domicilio”, precisó el director regional de Salud, Jorge Nizama, a La República.

“A estas personas, que son diez, ya se les ha tomado las pruebas, que están siendo enviadas a Lima para que se realice el secuenciamiento genético y se determine si están afectadas o no por esta variante. Las otras tres personas que participaron retornaron a Trujillo, que es de donde procedían. Trujillo también ha tomado las mismas medidas, el aislamiento en sus domicilios hasta que estén los resultados”, acotó.

¿Cuál es el protocolo si se confirma un caso positivo de la variante ómicron en Perú?

Según explicó el especialista, ómicron es una variante del coronavirus y se va a tratar con los protocolos establecidos desde que aparecieron sus antecesoras. “Lo que se viene realizando es el aislamiento, que va de 14 a 21 días, y la evaluación constante del paciente para evitar complicaciones (…) No hay una forma específica de eliminarlo o tratarlo, eso es aquí y en cualquier parte del mundo”, afirmó.

Por su parte, el epidemiólogo Edgardo Nepo, profesor de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), detalló el proceso que se viene aplicando “para comprobar si la variante ómicron se encuentra o no en el país”, apuntó.

En conferencia de Consejo de Ministros, Hernando Cevallos detalló lo que se sabe hasta el momento del viajero procedente de Perú contagiado con la nueva variante del coronavirus. Foto: referencial / EFE

“Primero hay que confirmarlo y hay dos pasos: el inicial es prueba molecular que diga si tienen o no coronavirus, pero todavía no sabemos el apellido del coronavirus. El PCR no da el apellido, te dice si tiene el SARS-CoV-2, eso sí se confirma. Luego, si es que efectivamente tienen el SARS-CoV-2, se envía la muestra al Instituto Nacional de Salud, que es el único en el Perú que puede hacer secuenciamiento genómico, y con eso sí podemos saber si es ómicron”, precisó.

El especialista advierte que las pruebas PCR pueden resultar positivas, pero todavía no se puede afirmar que es la variante ómicron. “Si resulta que sí es PCR, pero no es ómicron, las medidas son las mismas que hemos estado trabajando ahora, no hay ningún problema, y se reforzaría la idea de que el paciente que está en Japón no se infectó acá, sino en el tránsito, probablemente en Brasil”, añadió.

¿Cómo sabremos si el contagio fue en Brasil, en Perú o en otro lugar?

Si la familia que tuvo contacto con el joven portador de la variante ómicron sale negativa a la cepa, existen pruebas especializadas que permiten conocer cuál es la cadena exacta del virus. Esto permite saber si está circulando en Perú, en Brasil o algún otro país.

“Si resulta que la esposa, o alguien más de los que estuvo en la boda, sí tiene ómicron —que es una posibilidad real pero yo la considero un poco remota todavía— eso confirmaría que lamentablemente ha estado circulando acá esta variante”, aseveró Edgardo Nepo.

Varios países están en alarma ante el surgimiento de la variante ómicron de coronavirus. Foto: composición/AFP-Servicio Nacional de Infecciones/SCI

¿Qué cambios podría generar ómicron con respecto a las otras variantes del coronavirus?

Para el epidemiólogo, las medidas son las mismas. “Lo que sí tendríamos que hacer es tratar de secuenciar más, y eso es un tema que depende de asignar un poco más de recursos. En el Perú la cobertura de secuenciamiento genético es baja, deberíamos estar haciendo más”, observó.

¿Cómo surgen nuevas variantes de coronavirus?

Carlos Medina, jefe de infectología del hospital Cayetano Heredia, apunta que la naturaleza de un virus es mutar, siempre trata de buscar las mejores maneras para poder adaptarse mejor a su entorno, entonces algunas mutaciones van a ir en desmedro del virus, y otras le dan capacidad de adaptación. “Mientras más mute un virus, mientras más se replique dentro de una persona, más probabilidad hay de que encuentre esas mutaciones que lo hagan tener capacidad de adaptarse”, resaltó el especialista.

PUEDES VER: Diresa investiga propagación de variante ómicron en Piura

Otra forma es que la COVID-19 infecte a personas inmunosuprimidas, quienes tienen menor capacidad de expulsarlo y lo mantienen por más tiempo en su organismo. Lo habitual es que esté diez días en el cuerpo y de ahí se elimine, entonces el virus tiene diez días para mutar, es un tiempo corto para ellos; pero en una persona inmunosuprimida, el virus tiene 20 días, con una capacidad de replicación, es decir, mutando y mutando”, acotó.

¿Qué debería hacer el Gobierno ante una eventual presencia de la variante ómicron en el país?

Los especialistas coinciden en que la vacunación junto con las medidas sanitarias son las mejores herramientas de la lucha contra la COVID-19 y cualquiera de sus variantes, ya que el virus se transmite a través de las vías respiratorias. Las medidas principales para poder evitar la transmisión es el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social, los espacios ventilados y, sobre todo, la vacunación”, señaló Medina.

La vacunación y las medidas sanitarias son herramientas más importantes en la lucha contra la COVID-19. Foto: Minsa

Por su parte, el epidemiólogo Edgardo Nepo sugirió el fortalecimiento y ajuste de la estrategia de comunicaciones que usa el Gobierno peruano para informar y concientizar a la población acerca de la COVID-19. “Se debe elaborar una estrategia específica, en función a las características culturales, al alcance geográfico de algunas zonas del país. Tener estrategias de zona urbana, estrategias de zonas rurales. Yo creo que una estrategia única para todo el país no es muy efectiva, necesitamos tener mas especificidad”, recomendó. Además, resaltó la importancia de entender las razones por las que algunos grupos deciden no vacunarse o incumplen las medidas sanitarias.