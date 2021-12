Cusco: comunidades ratifican huelga pese al anuncio de paralización de Las Bambas

Las comunidades de la provincia de Chumbivilcas en la región Cusco respondieron al anuncio de la posible paralización de las operaciones de Las Bambas. Indicaron que no les preocupa y ratificaron la huelga que mantiene bloqueado el corredor minero desde el 19 de noviembre.

El presidente del Frente de Defensa de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, sostuvo que un eventual cierre de Las Bambas no los afectaría. “Sin el paso de los vehículos por los terrenos comunales, se acaba el conflicto. No hay perjuicio económico porque ellos no aportan a las comunidades ”, señaló.

Fuentes representa a las más de 10 comunidades que exigen convertirse en proveedoras de Las Bambas. Según dijo, el diálogo se entrampó en cómo las comunidades se insertarán en la cadena de valor. “Ellos se comprometieron en Lima, pero no están cumpliendo”, agregó.

Según el asesor de las comunidades, Víctor Villa, la discrepancia estaría en el número de carros que alquilarán a las comunidades y el precio que se pagará por ese servicio . “Lo que ofrecen es un pago mínimo, un precio diferenciado y discriminatorio respecto a sus otros proveedores. Las comunidades no están pidiendo un presupuesto extra, solo servir y que les paguen por ese servicio”, argumentó.

Para Villa, el anuncio de la minera de paralizar sus operaciones es una “estrategia de victimización” para presionar al Ejecutivo Nacional a desbloquear el corredor minero. “ Ahora que el precio de los minerales está en auge, no van a renunciar a sus operaciones , ellos (Las Bambas) solo quieren presionar para no atender las demandas de las comunidades”, apuntó.

Daniel Collque, presidente de Collana, la otra comunidad que tomó el corredor minero, pero con una plataforma distinta, también dijo que no se benefician de la minera . “A nosotros no nos perjudicará que paren. Todo lo contrario, en estas comunidades queremos vivir en tranquilidad y paz. Recuperar el aire puro. Nosotros los campesinos vivimos de la agricultura”.

Ellos exigen ser incluidos como área de influencia indirecta o de interés social y ambiental. “Nuestro reclamo es justo. La minera pasa por terrenos que son de propiedad privada de la comunidad y no quiere hacerse cargo de los impactos. Quieren expropiar los terrenos y una vez asfaltados ya no quieren continuar con el desarrollo de los pueblos que afectan”, agregó.

Por su parte, el gobernador regional, Jean Paul Benavente, lamentó que el conflicto se agudice por falta de una estrategia adecuada. “Le hemos pedido al ministro de Energía y Minas que se resuelva el problema con responsabilidad. No se debió llegar a este punto”.

Para Benavente, los reclamos de los comuneros no son desmedidos como lo dijo Las Bambas y que requieren atención. Dijo estar en contra de la aplicación de medidas radicales para desbloquear la vía minera que atraviesa las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.

Empresas podrían quebrar

La presidenta de la Asociación de emprendedores y pequeños empresarios del distrito de Challahuahuacho en Apurímac, Sandra Guzmán, anunció que se está organizando para viajar a Lima y reclamar por su situación. Aseguró que cada día de huelga perjudica a los negocios .

Una posible paralización de operaciones llevaría a la quiebra a los restaurantes, hoteles, lavanderías y otros emprendimientos en el distrito. “Afectaría al 100% directa o indirectamente. Nosotros tenemos deudas, ahora prácticamente estamos sin clientes, pero una paralización si nos terminaría de perjudicar”, alegó.