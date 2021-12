Minsa: “Estamos en un rebrote, todavía no en una tercera ola”

Ante el incremento de contagios en algunas zonas del país, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, sostuvo que se trata de un rebrote y no de una tercera ola de COVID-19.

“En el caso de Piura, si bien se sigue elevando la cantidad de casos, se mantiene un porcentaje (moderado) todavía. Y si bien hay algunos días que se incrementa la cantidad de contagios, luego baja un poco, (y después) sigue incrementándose (…). Esto nos ha llevado a tener ya un número de provincias en alerta alta y son las que nos permite decir que están en un rebrote, no todavía una tercera ola, pero con los cuidados necesarios”, aseveró en RPP.

Agregó que para hacerle frente a la propagación del virus se adelantó al 10 de diciembre las nuevas medidas de control.

Además de la presentación del carné de vacunación para ingresar a espacios cerrados, Cevallos confirmó que el toque de queda para Navidad y Año Nuevo será desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. a fin de evitar las movilizaciones, así como reuniones, a excepción de las provincias que estén consideradas dentro del nivel de alerta alto, donde será a partir de las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Asimismo, adelantó que la exigencia del carné de vacunación para viajar en el país, de forma aérea o terrestre, aplicará para los mayores de 18 años. En caso de no contar con el documento, ya sea físico o virtual, entonces tendrán que presentar el resultado negativo de una prueba molecular que no sea mayor de 48 horas.

Hoy se publicará la norma con todos los detalles adicionales de las medidas, dijo.

En tanto, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, informó que se han cambiado las normas y que ahora se hospitaliza antes a las personas contagiadas para así evitar que haya complicaciones.

“No se asusten si en algún momento se incrementa la hospitalización, pero no la gravedad”, detalló.

También explicó que además de ir a buscar el virus a través de la realización de pruebas moleculares y ampliado el proceso de vacunación se ha capacitado al personal de salud, ya que a veces el mal manejo con un paciente podría complicar su cuadro.

En esa línea, consideró que el país dispone de suficiente oxígeno para hacerle frente a una posible tercera ola. Aunque, enfatizó, esto no debe significar que bajemos la guardia.

La importancia de la dosis de refuerzo

Sobre la dosis de refuerzo que ya se aplica, el titular del Minsa resaltó su importancia, sobre todo en adultos mayores, pues actualmente los de 60 años a más están ingresando a unidades de cuidados intensivos, aunque el número aún es moderado.